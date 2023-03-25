25 марта 2023
24 марта 2023

В Кургане женщина беспокоится за детей из-за открытого колодца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, колодец, скважина, вода, автомобильная шина
Жительница Кургана переживает, что в колодец может провалиться ребенок (архивное фото) Фото:

Жительница Кургана жалуется на открытый колодец в 11-м микрорайоне Заозерного. По ее мнению, в него может провалиться ребенок, так как рядом с колодцем пешеходный переход. Об этом она пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такая красота на тротуаре в 11-м микрорайоне около первого дома. Рядом пешеходный переход, по которому дети ходят в школу. Взрослый, возможно, и не провалится, но может покалечиться. Ребенок точно упадет. К тому же колодец почти до верху наполнен водой», — говорится в посте. Местная жительница воткнула в колодец большую палку, чтобы его было заметно.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана беспокоятся за своих детей из-за открытого колодца в центре города. Они жалуются, что больше месяца никто ничего с этим колодцем не делал.

Жительница Кургана воткнула в колодец палку, чтобы его можно было заметить

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Жительница Кургана жалуется на открытый колодец в 11-м микрорайоне Заозерного. По ее мнению, в него может провалиться ребенок, так как рядом с колодцем пешеходный переход. Об этом она пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такая красота на тротуаре в 11-м микрорайоне около первого дома. Рядом пешеходный переход, по которому дети ходят в школу. Взрослый, возможно, и не провалится, но может покалечиться. Ребенок точно упадет. К тому же колодец почти до верху наполнен водой», — говорится в посте. Местная жительница воткнула в колодец большую палку, чтобы его было заметно. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана беспокоятся за своих детей из-за открытого колодца в центре города. Они жалуются, что больше месяца никто ничего с этим колодцем не делал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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