Жительница Кургана жалуется на открытый колодец в 11-м микрорайоне Заозерного. По ее мнению, в него может провалиться ребенок, так как рядом с колодцем пешеходный переход. Об этом она пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот такая красота на тротуаре в 11-м микрорайоне около первого дома. Рядом пешеходный переход, по которому дети ходят в школу. Взрослый, возможно, и не провалится, но может покалечиться. Ребенок точно упадет. К тому же колодец почти до верху наполнен водой», — говорится в посте. Местная жительница воткнула в колодец большую палку, чтобы его было заметно.
Ранее URA.RU писало, что жители Кургана беспокоятся за своих детей из-за открытого колодца в центре города. Они жалуются, что больше месяца никто ничего с этим колодцем не делал.
Жительница Кургана воткнула в колодец палку, чтобы его можно было заметить
Жительница Кургана жалуется на открытый колодец в 11-м микрорайоне Заозерного. По ее мнению, в него может провалиться ребенок, так как рядом с колодцем пешеходный переход. Об этом она пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Вот такая красота на тротуаре в 11-м микрорайоне около первого дома. Рядом пешеходный переход, по которому дети ходят в школу. Взрослый, возможно, и не провалится, но может покалечиться. Ребенок точно упадет. К тому же колодец почти до верху наполнен водой», — говорится в посте. Местная жительница воткнула в колодец большую палку, чтобы его было заметно. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана беспокоятся за своих детей из-за открытого колодца в центре города. Они жалуются, что больше месяца никто ничего с этим колодцем не делал.