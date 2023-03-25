Жительница Кургана переживает, что в колодец может провалиться ребенок (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана жалуется на открытый колодец в 11-м микрорайоне Заозерного. По ее мнению, в него может провалиться ребенок, так как рядом с колодцем пешеходный переход. Об этом она пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такая красота на тротуаре в 11-м микрорайоне около первого дома. Рядом пешеходный переход, по которому дети ходят в школу. Взрослый, возможно, и не провалится, но может покалечиться. Ребенок точно упадет. К тому же колодец почти до верху наполнен водой», — говорится в посте. Местная жительница воткнула в колодец большую палку, чтобы его было заметно.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана беспокоятся за своих детей из-за открытого колодца в центре города. Они жалуются, что больше месяца никто ничего с этим колодцем не делал.