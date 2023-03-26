В вахтовом поселке ЯНАО отменили коронавирусный контроль

Вахтовики, прибывающие на работу в Сабетту (ЯНАО) больше не обязаны проходить коронавирусный контроль в международном аэропорту. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.
«Считать утратившим силу с 27.03 2023 года постановление главного государственного врача по ЯНАО от 03.02.2020 года №3 «О мероприятиях по недопущению завоза новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV лицами, прибывающими в воздушный пункт пропуска, через государственную границу «Сабетта»», — указано в документе за подписью руководителя территориального органа Роспотребнадзора Людмилы Нечепуренко. Решение было принято с учетом того, что пункт пропуска «Сабетта» работает на нерегулярной основе, а также после анализа эпидемиологической ситуации в районе.
Ранее URA.RU рассказывало, что международный аэропорт Сабетта, обслуживающий месторождения на полуострове Ямал, весной 2020 года был закрыт для пассажирских рейсов из-за распространения коронавируса среди вахтовиков. На тот момент в самом поселке и в регионе ситуация с распространением инфекции была крайне неблагополучной.
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