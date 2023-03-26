26 марта 2023
25 марта 2023
24 марта 2023

В вахтовом поселке ЯНАО отменили коронавирусный контроль

Роспотребнадзор разрешил не проверять на COVID вахтовиков, прилетающих в Сабетту
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
Распоряжение о контроле действовало с 2020 года Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вахтовики, прибывающие на работу в Сабетту (ЯНАО) больше не обязаны проходить коронавирусный контроль в международном аэропорту. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

«Считать утратившим силу с 27.03 2023 года постановление главного государственного врача по ЯНАО от 03.02.2020 года №3 «О мероприятиях по недопущению завоза новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV лицами, прибывающими в воздушный пункт пропуска, через государственную границу «Сабетта»», — указано в документе за подписью руководителя территориального органа Роспотребнадзора Людмилы Нечепуренко. Решение было принято с учетом того, что пункт пропуска «Сабетта» работает на нерегулярной основе, а также после анализа эпидемиологической ситуации в районе.

Ранее URA.RU рассказывало, что международный аэропорт Сабетта, обслуживающий месторождения на полуострове Ямал, весной 2020 года был закрыт для пассажирских рейсов из-за распространения коронавируса среди вахтовиков. На тот момент в самом поселке и в регионе ситуация с распространением инфекции была крайне неблагополучной.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Вахтовики, прибывающие на работу в Сабетту (ЯНАО) больше не обязаны проходить коронавирусный контроль в международном аэропорту. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованного на сайте Роспотребнадзора. «Считать утратившим силу с 27.03 2023 года постановление главного государственного врача по ЯНАО от 03.02.2020 года №3 «О мероприятиях по недопущению завоза новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV лицами, прибывающими в воздушный пункт пропуска, через государственную границу «Сабетта»», — указано в документе за подписью руководителя территориального органа Роспотребнадзора Людмилы Нечепуренко. Решение было принято с учетом того, что пункт пропуска «Сабетта» работает на нерегулярной основе, а также после анализа эпидемиологической ситуации в районе. Ранее URA.RU рассказывало, что международный аэропорт Сабетта, обслуживающий месторождения на полуострове Ямал, весной 2020 года был закрыт для пассажирских рейсов из-за распространения коронавируса среди вахтовиков. На тот момент в самом поселке и в регионе ситуация с распространением инфекции была крайне неблагополучной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...