Первые немецкие танки Leopard 2 прибыли на Украину: главное к вечеру 27 марта

Украина получила 18 танков Leopard 2 от ФРГ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия отправила Украине 18 танков Leopard 2, что на четыре больше на момент объявления поставок. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 марта.
- Украина получила 18 немецких танков Leopard 2 от Германии. Ранее в ФРГ сообщали о планах передать Киеву 14 боевых машин.
- Российский солдат в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром. Тем самым он спас своих товарищей.
- Военкоры сообщили, что ВСУ начали подготовку к отступлению из Авдеевки. По их информации, жителям города стали рекомендовать покинуть район.
- ВСУ атаковали химический завод «Стирол» в Горловке (ДНР). Был поврежден цех по производству азотной кислоты.
- Заместитель МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша не отправит Украине все советские беспилотники сразу, которые находятся на территории республики. Он отметил, что передача военных самолетов будет происходить последовательно.
- В Мариуполе был взорван автомобиль начальника городской полиции Михаила Москвина. Взрыв произошел в нескольких метрах от Москвина.
- Депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что Украина откроет второй фронт против Белоруссии, если Россия разместит там ядерное оружие. Он отметил, что белорусский фронт составит более 1 000 километров.
- В селе Брянской области погибло 20 коров из-за атаки ВСУ. Также была повреждена крыша фермерского хозяйства.
- Польша начала переход на ускоренный выпуск боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий.
- В Россию вернулось пять раненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
- Армия России уничтожила самоходную установку «Краб» польского производства. Удар по ней был нанесен из системы залпового огня «Град», сообщает Пятый канал.
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