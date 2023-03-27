Первые немецкие танки Leopard 2 прибыли на Украину: главное к вечеру 27 марта

27 марта 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Украина получила 18 танков Leopard 2 от ФРГ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отправила Украине 18 танков Leopard 2, что на четыре больше на момент объявления поставок. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 марта. Украина получила 18 немецких танков Leopard 2 от Германии. Ранее в ФРГ сообщали о планах передать Киеву 14 боевых машин.

Российский солдат в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром. Тем самым он спас своих товарищей.

Военкоры сообщили, что ВСУ начали подготовку к отступлению из Авдеевки. По их информации, жителям города стали рекомендовать покинуть район.

ВСУ атаковали химический завод «Стирол» в Горловке (ДНР). Был поврежден цех по производству азотной кислоты.

Заместитель МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша не отправит Украине все советские беспилотники сразу, которые находятся на территории республики. Он отметил, что передача военных самолетов будет происходить последовательно.

В Мариуполе был взорван автомобиль начальника городской полиции Михаила Москвина. Взрыв произошел в нескольких метрах от Москвина.

Депутат Верховной Рады Давид Арахамия заявил, что Украина откроет второй фронт против Белоруссии, если Россия разместит там ядерное оружие. Он отметил, что белорусский фронт составит более 1 000 километров.

В селе Брянской области погибло 20 коров из-за атаки ВСУ. Также была повреждена крыша фермерского хозяйства.

Польша начала переход на ускоренный выпуск боеприпасов для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий.

В Россию вернулось пять раненых военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Армия России уничтожила самоходную установку «Краб» польского производства. Удар по ней был нанесен из системы залпового огня «Град», сообщает Пятый канал.

Германия отправила Украине 18 танков Leopard 2, что на четыре больше на момент объявления поставок. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 марта.