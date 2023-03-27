27 марта 2023

Курганский боец показал захват дронов в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, квадрокоптер, разведчик, дрон
Курганской боец из зоны СВО показал, как сбивают беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганец Александр Пылков, участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьей бригады «Дон», показал работу по захвату беспилотников. Видео испытаний антидронового ружья он предоставил корреспонденту URA.RU.

«Проверка антидронового ружья „Гарпия 120“. Сигнал вырубило, все, он [дрон] завис. Ружье держит беспилотник, дальше можно приземлять», — сказал боец на видео. По словам Пылкова, испытания прошли успешно и дрон был выведен из строя. Он отметил, что скоро таким образом падать будут вражеские БПЛА.

Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса пообещали захватить украинские беспилотники с помощью антидронового ружья, подаренного курганцами. Оружие в начале года было передано казакам из бригады «Дон». Его стоимость составила около 500 тысяч рублей.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Курганец Александр Пылков, участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьей бригады «Дон», показал работу по захвату беспилотников. Видео испытаний антидронового ружья он предоставил корреспонденту URA.RU. «Проверка антидронового ружья „Гарпия 120“. Сигнал вырубило, все, он [дрон] завис. Ружье держит беспилотник, дальше можно приземлять», — сказал боец на видео. По словам Пылкова, испытания прошли успешно и дрон был выведен из строя. Он отметил, что скоро таким образом падать будут вражеские БПЛА. Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса пообещали захватить украинские беспилотники с помощью антидронового ружья, подаренного курганцами. Оружие в начале года было передано казакам из бригады «Дон». Его стоимость составила около 500 тысяч рублей. Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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