Курганский боец показал захват дронов в зоне СВО. Видео

28 марта 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Курганской боец из зоны СВО показал, как сбивают беспилотники Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганец Александр Пылков, участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьей бригады «Дон», показал работу по захвату беспилотников. Видео испытаний антидронового ружья он предоставил корреспонденту URA.RU. «Проверка антидронового ружья „Гарпия 120“. Сигнал вырубило, все, он [дрон] завис. Ружье держит беспилотник, дальше можно приземлять», — сказал боец на видео. По словам Пылкова, испытания прошли успешно и дрон был выведен из строя. Он отметил, что скоро таким образом падать будут вражеские БПЛА. Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса пообещали захватить украинские беспилотники с помощью антидронового ружья, подаренного курганцами. Оружие в начале года было передано казакам из бригады «Дон». Его стоимость составила около 500 тысяч рублей. Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Курганец Александр Пылков, участвующий в спецоперации на Украине в составе казачьей бригады «Дон», показал работу по захвату беспилотников. Видео испытаний антидронового ружья он предоставил корреспонденту URA.RU. «Проверка антидронового ружья „Гарпия 120“. Сигнал вырубило, все, он [дрон] завис. Ружье держит беспилотник, дальше можно приземлять», — сказал боец на видео. По словам Пылкова, испытания прошли успешно и дрон был выведен из строя. Он отметил, что скоро таким образом падать будут вражеские БПЛА. Ранее URA.RU писало, что спецназовцы из Донбасса пообещали захватить украинские беспилотники с помощью антидронового ружья, подаренного курганцами. Оружие в начале года было передано казакам из бригады «Дон». Его стоимость составила около 500 тысяч рублей. Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, целями ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.