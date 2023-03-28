Власти ЯНАО выделят миллионы скандальному району

Власти ЯНАО выделят Красноселькупскому району 40 миллионов на строительство

Власти помогут району со строительством многоквартирных домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Красноселькупскому району ЯНАО, чиновники которого прославились грубым обращением с жителями, власти выделят 40 миллионов рублей. Как сообщается на сайте окружного правительства, деньги направят на строительство домов.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: департаменту агропромышленного комплекса предоставить в 2023 году иную дотацию из окружного бюджета бюджету муниципального округа Красноселькупский район в сумме 40 249 000 рублей», — говорится в сообщении. Средства пойдут на возмещение затрат по строительству двух четырехквартирных домов.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудница администрации Красноселькупского района нахамила жительнице, которая позвонила ей, чтобы поблагодарить. После этого скандала губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил главе района Юрию Фишеру сократить госслужащих, которые не умеют общаться с людьми.