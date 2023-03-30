Тюменские власти раскрыли, как справились с рекордным дефицитом бюджета

Правительство Тюменской области обошлось в 2022 году без коммерческих кредитов при покрытии рекордного дефицита бюджета, превысившего 52 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.
«По итогам 2022 года дефицит консолидированного бюджета Тюменской области сложился в сумме 52 988 млн рублей. Источники покрытия дефицита — остатки средств бюджетов, сложившихся на начало 2022 года, а также бюджетный кредит из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. Заимствования кредитов кредитных организаций не осуществлялись», — ответили в инфоцентре на запрос агентства.
Ранее URA.RU писало, что Тюменская область по данным Минфина вошла в топ-3 регионов РФ с самым высоким дефицитом бюджета. Компанию Тюмени составили Московская и Белгородская области.
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