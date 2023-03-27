В Тюменской области наблюдается дефицит казны

28 марта 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

На Тюменскую область приходится дефицита на 52 милд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области наблюдается высокий показатель дефицита казны. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Согласно информации в 50 регионов сложился дефицит казны на сумму 447,3 млрд. «Наибольший объем недостачи имели Московская, Тюменская и Белгородская области. На Тюменскую область пришлось 52 милд рублей. », — пишут в «Известиях» с отсылкой на Минфин. Однако 35 регионов являются профицитными плюс 497,4 млрд рублей. Самые крупные доходы получили Санкт-Петербург, Сахалинская область, Москва, Кемеровская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Из информации счетной палаты следует, что в 2022 году профицит консолидированных бюджетов регионов уменьшился в 13 раз по сравнению с показателем 2021-го — с 660 млрд до 50 млрд рублей. В основном траты регионов идут на национальную экономику — их объемы выросли на 27,4%, ЖКХ — плюс 21% и образование — плюс 16,2%. Исходя из доклада, высокие траты объясняются инфляцией, увеличением прожиточного минимума и МРОТа.

В Тюменской области наблюдается высокий показатель дефицита казны. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Согласно информации в 50 регионов сложился дефицит казны на сумму 447,3 млрд. «Наибольший объем недостачи имели Московская, Тюменская и Белгородская области. На Тюменскую область пришлось 52 милд рублей. », — пишут в «Известиях» с отсылкой на Минфин. Однако 35 регионов являются профицитными плюс 497,4 млрд рублей. Самые крупные доходы получили Санкт-Петербург, Сахалинская область, Москва, Кемеровская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Из информации счетной палаты следует, что в 2022 году профицит консолидированных бюджетов регионов уменьшился в 13 раз по сравнению с показателем 2021-го — с 660 млрд до 50 млрд рублей. В основном траты регионов идут на национальную экономику — их объемы выросли на 27,4%, ЖКХ — плюс 21% и образование — плюс 16,2%. Исходя из доклада, высокие траты объясняются инфляцией, увеличением прожиточного минимума и МРОТа.