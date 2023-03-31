Фейковый банкир похитил у жительницы Курган 342 тысячи рублей

Женщина потеряла деньги, доверившись мошенникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане лжебанкир путем обмана смог украсть у 34-летней сотрудницы одного из торговых центров 342 тысячи рублей. Аферист в телефонном разговоре сообщил, что на имя женщины оформлен несанкционированный кредит, и порекомендовал перевести накопленные деньги на безопасный счет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области.

«Обналиченные денежные средства женщина перевела через банкомат на продиктованный незнакомцем счет. Спустя время, не обнаружив поступления, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Менеджер из Кургана потеряла 342 тысячи рублей», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Полицейские подчеркивают, что женщина стала жертвой одной из самых распространенных схем обмана. Так, в конце февраля жительница Половинского округа доверилась позвонившему ей мошеннику, который представился сотрудником банка, и в результате потеряла более 800 тысяч рублей.