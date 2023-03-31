31 марта 2023

Фейковый банкир похитил у жительницы Курган 342 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина потеряла деньги, доверившись мошенникам Фото:

В Кургане лжебанкир путем обмана смог украсть у 34-летней сотрудницы одного из торговых центров 342 тысячи рублей. Аферист в телефонном разговоре сообщил, что на имя женщины оформлен несанкционированный кредит, и порекомендовал перевести накопленные деньги на безопасный счет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области.

«Обналиченные денежные средства женщина перевела через банкомат на продиктованный незнакомцем счет. Спустя время, не обнаружив поступления, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Менеджер из Кургана потеряла 342 тысячи рублей», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Полицейские подчеркивают, что женщина стала жертвой одной из самых распространенных схем обмана. Так, в конце февраля жительница Половинского округа доверилась позвонившему ей мошеннику, который представился сотрудником банка, и в результате потеряла более 800 тысяч рублей.

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В Кургане лжебанкир путем обмана смог украсть у 34-летней сотрудницы одного из торговых центров 342 тысячи рублей. Аферист в телефонном разговоре сообщил, что на имя женщины оформлен несанкционированный кредит, и порекомендовал перевести накопленные деньги на безопасный счет, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Курганской области. «Обналиченные денежные средства женщина перевела через банкомат на продиктованный незнакомцем счет. Спустя время, не обнаружив поступления, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Менеджер из Кургана потеряла 342 тысячи рублей», — говорится в публикации на сайте ведомства. Полицейские подчеркивают, что женщина стала жертвой одной из самых распространенных схем обмана. Так, в конце февраля жительница Половинского округа доверилась позвонившему ей мошеннику, который представился сотрудником банка, и в результате потеряла более 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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