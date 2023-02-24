Курганская пенсионерка перевела лжебанкирам более 800 тысяч рублей

В Курганской области жительница Половинского округа доверилась позвонившему ей мошеннику, который представился сотрудником банка, и в результате потеряла более 800 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, 62-летнюю женщину злоумышленник попросил помочь в установлении недобросовестных сотрудников банка.
«По указке аферистов женщина оформила кредит. После чего потерпевшая приехала в областной центр, чтобы обналичить и перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Кредитные деньги в размере 800 тысяч рублей, а также порядка 30 тысяч личных сбережений пенсионерка направила на продиктованные злоумышленниками счета», — говорится на сайте УМВД по Курганской области.
Через два дня женщина, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Но в УМВД отмечают, что подобные звонки часто поступают с территории зарубежья.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.