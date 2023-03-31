Вахтовикам на курганской АЗС обещают зарплату от 50 тысяч рублей

Автозаправочная станция нуждается в персонале Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Работкам на АЗС в Курганской области готовы платить от 50 тысяч рублей. Компании требуются вахтовики, указано в объявлении на популярном сайте продаж.

«Работа вахтовым методом. Автозаправщик на АЗС в село Большое Чаусово. Зарплата: от 50 000 рублей», — указано в сообщении.

Работодатель обещает обеспечить соискателей жильем и форменной одеждой. Проезд до АЗС будет компенсирован. Компания готова сотрудничать с претендентами без опыта работы.

Ранее сварщиков Курганской области звали на работу по строительству мостов в Казани. Работодатель обещал сотрудникам гарантированные выплаты в 80 тысяч рублей. А строительная фирма предлагала специалистам по гальванике зарплату в размере 87 500 рублей. Вахтовиков звали на завод.