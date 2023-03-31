31 марта 2023

Вахтовикам на курганской АЗС обещают зарплату от 50 тысяч рублей

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АЗС Лукойл. Пермь, бензин, азс лукойл, азс, заправка авто
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Работкам на АЗС в Курганской области готовы платить от 50 тысяч рублей. Компании требуются вахтовики, указано в объявлении на популярном сайте продаж.

«Работа вахтовым методом. Автозаправщик на АЗС в село Большое Чаусово. Зарплата: от 50 000 рублей», — указано в сообщении.

Работодатель обещает обеспечить соискателей жильем и форменной одеждой. Проезд до АЗС будет компенсирован. Компания готова сотрудничать с претендентами без опыта работы.

Ранее сварщиков Курганской области звали на работу по строительству мостов в Казани. Работодатель обещал сотрудникам гарантированные выплаты в 80 тысяч рублей. А строительная фирма предлагала специалистам по гальванике зарплату в размере 87 500 рублей. Вахтовиков звали на завод.

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Работкам на АЗС в Курганской области готовы платить от 50 тысяч рублей. Компании требуются вахтовики, указано в объявлении на популярном сайте продаж. «Работа вахтовым методом. Автозаправщик на АЗС в село Большое Чаусово. Зарплата: от 50 000 рублей», — указано в сообщении. Работодатель обещает обеспечить соискателей жильем и форменной одеждой. Проезд до АЗС будет компенсирован. Компания готова сотрудничать с претендентами без опыта работы. Ранее сварщиков Курганской области звали на работу по строительству мостов в Казани. Работодатель обещал сотрудникам гарантированные выплаты в 80 тысяч рублей. А строительная фирма предлагала специалистам по гальванике зарплату в размере 87 500 рублей. Вахтовиков звали на завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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