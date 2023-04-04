04 апреля 2023
03 апреля 2023

Utair отменила рейс из Тюмени в Алматы и обратно

Компания Utair отменила рейс из Тюмени в Алматы и обратно
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Самолеты авиакомпании Utair так и не вылетели в назначенное время Фото:

Компания Utair отменила рейсы с вылетом из Алматы в Тюмень и обратно из Тюмени в Алматы. Информация об этом находится на онлайн-табло официального сайта Utair.

«Рейс UT 851 Тюмень — Алматы должен был вылететь из Тюмени в 18:30, а прилететь к 22:20. Рейс UT 852 Алматы — Тюмень. Время вылета из Алматы в 23:30, а прибытие к 01:20 в Тюмень. Оба рейса были отменены компанией Utair», — указано в онлайн-табло сайта.

Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее писали, что пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетели в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.

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Компания Utair отменила рейсы с вылетом из Алматы в Тюмень и обратно из Тюмени в Алматы. Информация об этом находится на онлайн-табло официального сайта Utair. «Рейс UT 851 Тюмень — Алматы должен был вылететь из Тюмени в 18:30, а прилететь к 22:20. Рейс UT 852 Алматы — Тюмень. Время вылета из Алматы в 23:30, а прибытие к 01:20 в Тюмень. Оба рейса были отменены компанией Utair», — указано в онлайн-табло сайта. Агентство направило запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ получен не был. Ранее писали, что пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень, прилетели в областную столицу с трехчасовой задержкой. На сайте аэропорта Нижневартовска указано, что причиной задержки является позднее прибытие воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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