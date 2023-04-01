К дому подъехали пожарные машины и скорая помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени по адресу Беляева, 35 первого корпуса произошла массовая эвакуация жителей дома рядом с торгово-развлекательным комплексом «Сити Молл». Об этом сообщили очевидцы происходящего журналисту URA.RU.

«Из дома выводят людей. Возле дома стоят пожарные и скорая. В МЧС говорят, что вроде вызов на пожар. Там пахнет гарью, но дыма и огня не видно», — рассказывают свидетели.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.