01 апреля 2023
31 марта 2023

В Тюмени эвакуировали людей из квартир. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, лента ограждения, 02, 112, оцепление чп
К дому подъехали пожарные машины и скорая помощь Фото:

В Тюмени по адресу Беляева, 35 первого корпуса произошла массовая эвакуация жителей дома рядом с торгово-развлекательным комплексом «Сити Молл». Об этом сообщили очевидцы происходящего журналисту URA.RU.

«Из дома выводят людей. Возле дома стоят пожарные и скорая. В МЧС говорят, что вроде вызов на пожар. Там пахнет гарью, но дыма и огня не видно», — рассказывают свидетели.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени по адресу Беляева, 35 первого корпуса произошла массовая эвакуация жителей дома рядом с торгово-развлекательным комплексом «Сити Молл». Об этом сообщили очевидцы происходящего журналисту URA.RU. «Из дома выводят людей. Возле дома стоят пожарные и скорая. В МЧС говорят, что вроде вызов на пожар. Там пахнет гарью, но дыма и огня не видно», — рассказывают свидетели. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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