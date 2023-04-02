02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Тюменец убил знакомого во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, нож, рука с ножом, преступникнож, перступник
Тюменец поссорился со знакомым и убил его Фото:

В Тобольске Тюменской области взяли под стражу мужчину, убившего знакомого в ходе ссоры. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Тюменской области.

«В вечернее время 28 марта 2023 года 37-летний обвиняемый, находясь в квартире дома, расположенного в мкр. 8 города Тобольска, в ходе очередной ссоры со своим 61-летним знакомым схватил на кухне нож и нанес ему не менее четырех ударов в область грудной клетки и по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщает СК.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тобольске Тюменской области взяли под стражу мужчину, убившего знакомого в ходе ссоры. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Тюменской области. «В вечернее время 28 марта 2023 года 37-летний обвиняемый, находясь в квартире дома, расположенного в мкр. 8 города Тобольска, в ходе очередной ссоры со своим 61-летним знакомым схватил на кухне нож и нанес ему не менее четырех ударов в область грудной клетки и по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщает СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...