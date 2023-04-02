Тюменец убил знакомого во время ссоры

Тюменец поссорился со знакомым и убил его Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тобольске Тюменской области взяли под стражу мужчину, убившего знакомого в ходе ссоры. Об этом сообщил Следственный комитет РФ по Тюменской области.

«В вечернее время 28 марта 2023 года 37-летний обвиняемый, находясь в квартире дома, расположенного в мкр. 8 города Тобольска, в ходе очередной ссоры со своим 61-летним знакомым схватил на кухне нож и нанес ему не менее четырех ударов в область грудной клетки и по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — сообщает СК.