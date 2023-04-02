В Тюменской области увеличили число призывников, которых отправят в армию

Число тюменцев, которые отправятся служить в армию в весенний призыв 2023 года, оказалось на 100 человек больше, нежели в осеннюю кампанию 2022-го: 1700 против 1600. Квоту нового призыва озвучил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.
«1700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля», — сообщили власти региона в своем telegram-канале.
В осенний призыв 2022 года из Тюменской области на службу было отправлено 1600 человек. Таким образом, в этот раз в армию отправятся на 100 человек больше.
По данным властей, первые отправки призывников состоятся после 20 апреля, на службу поедут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Отдельно подчеркивается, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.
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