02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Тюменской области увеличили число призывников, которых отправят в армию

В весенний призыв в армию отправятся 1700 тюменцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , призывники, мобилизация, мобилизованные, призыв в армию, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Из Тюменской области служить отправятся 1 700 человек, в возрасте от 18 до 27 лет Фото:

Число тюменцев, которые отправятся служить в армию в весенний призыв 2023 года, оказалось на 100 человек больше, нежели в осеннюю кампанию 2022-го: 1700 против 1600. Квоту нового призыва озвучил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.

«1700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля», — сообщили власти региона в своем telegram-канале.

В осенний призыв 2022 года из Тюменской области на службу было отправлено 1600 человек. Таким образом, в этот раз в армию отправятся на 100 человек больше.

По данным властей, первые отправки призывников состоятся после 20 апреля, на службу поедут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Отдельно подчеркивается, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Число тюменцев, которые отправятся служить в армию в весенний призыв 2023 года, оказалось на 100 человек больше, нежели в осеннюю кампанию 2022-го: 1700 против 1600. Квоту нового призыва озвучил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. «1700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля», — сообщили власти региона в своем telegram-канале. В осенний призыв 2022 года из Тюменской области на службу было отправлено 1600 человек. Таким образом, в этот раз в армию отправятся на 100 человек больше. По данным властей, первые отправки призывников состоятся после 20 апреля, на службу поедут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Отдельно подчеркивается, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...