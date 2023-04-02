В Тюменской области увеличили число призывников, которых отправят в армию

В весенний призыв в армию отправятся 1700 тюменцев

03 апреля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Из Тюменской области служить отправятся 1 700 человек, в возрасте от 18 до 27 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Число тюменцев, которые отправятся служить в армию в весенний призыв 2023 года, оказалось на 100 человек больше, нежели в осеннюю кампанию 2022-го: 1700 против 1600. Квоту нового призыва озвучил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. «1700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля», — сообщили власти региона в своем telegram-канале. В осенний призыв 2022 года из Тюменской области на службу было отправлено 1600 человек. Таким образом, в этот раз в армию отправятся на 100 человек больше. По данным властей, первые отправки призывников состоятся после 20 апреля, на службу поедут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Отдельно подчеркивается, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

Число тюменцев, которые отправятся служить в армию в весенний призыв 2023 года, оказалось на 100 человек больше, нежели в осеннюю кампанию 2022-го: 1700 против 1600. Квоту нового призыва озвучил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале. «1700 жителей Тюменской области пополнят ряды Вооруженных Сил РФ во время весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля», — сообщили власти региона в своем telegram-канале. В осенний призыв 2022 года из Тюменской области на службу было отправлено 1600 человек. Таким образом, в этот раз в армию отправятся на 100 человек больше. По данным властей, первые отправки призывников состоятся после 20 апреля, на службу поедут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Отдельно подчеркивается, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.