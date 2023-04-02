02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В тюменские леса отправят патрулей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские леса будут патрулировать сотрудники «ЛесПаркХоза» и УМВД Фото:

Городские леса Тюмени направлены патрульные группы «ЛесПаркХоза», а также дорожно-постовой службы УМВД. Они будут следить за возможными возгораниями. Информацию разместила тюменская мэрия.

«С начала пожароопасного сезона с целью своевременного обнаружения очага возгорания патрульными группами МКУ „ЛесПаркХоз“ осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов нашего города. В праздничные и выходные дни в патрулировании участвуют сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени», — сказано в публикации администрации.

Пожароопасную обстановку в тюменских лесах в мэрии назвали напряженной. 3 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим.

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Городские леса Тюмени направлены патрульные группы «ЛесПаркХоза», а также дорожно-постовой службы УМВД. Они будут следить за возможными возгораниями. Информацию разместила тюменская мэрия. «С начала пожароопасного сезона с целью своевременного обнаружения очага возгорания патрульными группами МКУ „ЛесПаркХоз“ осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов нашего города. В праздничные и выходные дни в патрулировании участвуют сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени», — сказано в публикации администрации. Пожароопасную обстановку в тюменских лесах в мэрии назвали напряженной. 3 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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