В тюменские леса отправят патрулей

03 апреля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Тюменские леса будут патрулировать сотрудники «ЛесПаркХоза» и УМВД Фото: Денис Моргунов © URA.RU Городские леса Тюмени направлены патрульные группы «ЛесПаркХоза», а также дорожно-постовой службы УМВД. Они будут следить за возможными возгораниями. Информацию разместила тюменская мэрия. «С начала пожароопасного сезона с целью своевременного обнаружения очага возгорания патрульными группами МКУ „ЛесПаркХоз“ осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов нашего города. В праздничные и выходные дни в патрулировании участвуют сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени», — сказано в публикации администрации. Пожароопасную обстановку в тюменских лесах в мэрии назвали напряженной. 3 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим.

Городские леса Тюмени направлены патрульные группы «ЛесПаркХоза», а также дорожно-постовой службы УМВД. Они будут следить за возможными возгораниями. Информацию разместила тюменская мэрия. «С начала пожароопасного сезона с целью своевременного обнаружения очага возгорания патрульными группами МКУ „ЛесПаркХоз“ осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов нашего города. В праздничные и выходные дни в патрулировании участвуют сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени», — сказано в публикации администрации. Пожароопасную обстановку в тюменских лесах в мэрии назвали напряженной. 3 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим.