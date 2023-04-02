В тюменские леса отправят патрулей

Городские леса Тюмени направлены патрульные группы «ЛесПаркХоза», а также дорожно-постовой службы УМВД. Они будут следить за возможными возгораниями. Информацию разместила тюменская мэрия.
«С начала пожароопасного сезона с целью своевременного обнаружения очага возгорания патрульными группами МКУ „ЛесПаркХоз“ осуществляется ежедневный объезд территории городских лесов нашего города. В праздничные и выходные дни в патрулировании участвуют сотрудники дорожно-постовой службы УМВД России по городу Тюмени», — сказано в публикации администрации.
Пожароопасную обстановку в тюменских лесах в мэрии назвали напряженной. 3 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим.
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