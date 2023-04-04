Путин отметил заслуги тюменского спасателя

03 апреля 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Путин присвоил тюменскому спасателю звание «Заслуженный спасатель РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил тюменцу звание «Заслуженный спасатель РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить звание «Заслуженный спасатель РФ» Харчевникову Виктору Васильевичу — заместителю начальника управления поисково-спасательных работ государственного казенного учреждения Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил награды трем тюменцам. Среди них были экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин и директор АНО «Тюменские известия» Анатолий Костров.

Президент России Владимир Путин присвоил тюменцу звание «Заслуженный спасатель РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить звание «Заслуженный спасатель РФ» Харчевникову Виктору Васильевичу — заместителю начальника управления поисково-спасательных работ государственного казенного учреждения Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил награды трем тюменцам. Среди них были экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин и директор АНО «Тюменские известия» Анатолий Костров.