Путин отметил заслуги тюменского спасателя

Президент России Владимир Путин присвоил тюменцу звание «Заслуженный спасатель РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить звание «Заслуженный спасатель РФ» Харчевникову Виктору Васильевичу — заместителю начальника управления поисково-спасательных работ государственного казенного учреждения Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования», — говорится в документе.
Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил награды трем тюменцам. Среди них были экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин и директор АНО «Тюменские известия» Анатолий Костров.
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