04 апреля 2023

Путин отметил заслуги тюменского спасателя

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Путин присвоил тюменскому спасателю звание «Заслуженный спасатель РФ» Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил тюменцу звание «Заслуженный спасатель РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить звание «Заслуженный спасатель РФ» Харчевникову Виктору Васильевичу — заместителю начальника управления поисково-спасательных работ государственного казенного учреждения Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил награды трем тюменцам. Среди них были экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин и директор АНО «Тюменские известия» Анатолий Костров.

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Президент России Владимир Путин присвоил тюменцу звание «Заслуженный спасатель РФ». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций присвоить звание «Заслуженный спасатель РФ» Харчевникову Виктору Васильевичу — заместителю начальника управления поисково-спасательных работ государственного казенного учреждения Тюменской области «Тюменская областная служба экстренного реагирования», — говорится в документе. Ранее URA.RU писало, что Путин присвоил награды трем тюменцам. Среди них были экс-глава Вагайского района Тюменской области Рамай Сунгатулин и директор АНО «Тюменские известия» Анатолий Костров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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