В курганском округе вернули чиновницу, которую два раза увольняли с должности

В Целинном округе вернули чиновницу, которую два раза увольняли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном муниципальном округе Курганской области вернули начальника финансового отдела Надежду Черепанову, которая покидала до этого должность два раза. Об этом URA.RU сообщили источники из бывших чиновников администрации.

«Вернули на работу Черепанову из-за тяжелой финансовой ситуации в округе. Стоит отметить, что к ее увольнению при бывших главах [Александре] Сытове и [Сергее] Семенове был причастен нынешний глава [Петр] Скоробогатов», — рассказал инсайдер. По данным источников, кандидатуру Черепановой на этот пост предложило правительство региона.

На прошедшей неделе с проверкой округ посетили заместители губернатора Наталья Кирилова и Константин Малышев. Они проконтролировали ремонтные работы на социальных объектах и дорогах.

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий. В администрации не ответили ни по одному номеру телефона. На вопрос в соцсети «ВКонтакте» в мэрии Целинного попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ не поступил. Комментарий Надежды Черепановой также получить не удалось, сообщение в соцсети осталось без ответа.

Ранее URA.RU писало, что после приезда замгубернатора в округе обсуждают увольнение заместителя главы Анастасии Фаткуллиной. Причину возможного увольнения связывают с посещением комиссии.