Politico: в странах ЕС случился раскол из-за Украины

Politico: в странах ЕС не смогли договориться, где закупать оружие для Украины

06 апреля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Представители ЕС не смогли договориться, где закупать боеприпасы для Украины Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спустя две недели после того, как Евросоюз объявил о передаче Украине крупной партии боеприпасов для противодействия РФ в рамках конфликта, блок все еще не может прийти к единому решению по поводу того, как это будет реализовано. Одни страны настаивают на том, чтобы контракты на закупки заключались только с компаниями ЕС, другие с этим не согласны, рассказывают источники, знакомые с ситуацией. «Послы ЕС встретились, но не смогли добиться существенного прогресса. Париж выступает за то, чтобы контракты на закупку боеприпасов для Киева заключались с компаниями внутри Евросоюза. Греция и Кипр поддерживают Францию. Это, вероятно, связано с желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Еврокомиссия должна проделать дополнительную работу по определению потенциала компаний ЕС, прежде чем будет принято окончательное решение по сделке», — считают источники газеты Politico . По данным издания, оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого производства нужного количества снарядов. Западные страны начали оказывать Киеву поддержку финансами, боеприпасами и вооружением после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что Украина быстро растрачивает боеприпасы, опережая их западное производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спустя две недели после того, как Евросоюз объявил о передаче Украине крупной партии боеприпасов для противодействия РФ в рамках конфликта, блок все еще не может прийти к единому решению по поводу того, как это будет реализовано. Одни страны настаивают на том, чтобы контракты на закупки заключались только с компаниями ЕС, другие с этим не согласны, рассказывают источники, знакомые с ситуацией. «Послы ЕС встретились, но не смогли добиться существенного прогресса. Париж выступает за то, чтобы контракты на закупку боеприпасов для Киева заключались с компаниями внутри Евросоюза. Греция и Кипр поддерживают Францию. Это, вероятно, связано с желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Еврокомиссия должна проделать дополнительную работу по определению потенциала компаний ЕС, прежде чем будет принято окончательное решение по сделке», — считают источники газеты Politico. По данным издания, оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого производства нужного количества снарядов. Западные страны начали оказывать Киеву поддержку финансами, боеприпасами и вооружением после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что Украина быстро растрачивает боеприпасы, опережая их западное производство.