Politico: в странах ЕС случился раскол из-за Украины

Спустя две недели после того, как Евросоюз объявил о передаче Украине крупной партии боеприпасов для противодействия РФ в рамках конфликта, блок все еще не может прийти к единому решению по поводу того, как это будет реализовано. Одни страны настаивают на том, чтобы контракты на закупки заключались только с компаниями ЕС, другие с этим не согласны, рассказывают источники, знакомые с ситуацией.
«Послы ЕС встретились, но не смогли добиться существенного прогресса. Париж выступает за то, чтобы контракты на закупку боеприпасов для Киева заключались с компаниями внутри Евросоюза. Греция и Кипр поддерживают Францию. Это, вероятно, связано с желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Еврокомиссия должна проделать дополнительную работу по определению потенциала компаний ЕС, прежде чем будет принято окончательное решение по сделке», — считают источники газеты Politico. По данным издания, оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого производства нужного количества снарядов.
Западные страны начали оказывать Киеву поддержку финансами, боеприпасами и вооружением после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что Украина быстро растрачивает боеприпасы, опережая их западное производство.
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Спустя две недели после того, как Евросоюз объявил о передаче Украине крупной партии боеприпасов для противодействия РФ в рамках конфликта, блок все еще не может прийти к единому решению по поводу того, как это будет реализовано. Одни страны настаивают на том, чтобы контракты на закупки заключались только с компаниями ЕС, другие с этим не согласны, рассказывают источники, знакомые с ситуацией. «Послы ЕС встретились, но не смогли добиться существенного прогресса. Париж выступает за то, чтобы контракты на закупку боеприпасов для Киева заключались с компаниями внутри Евросоюза. Греция и Кипр поддерживают Францию. Это, вероятно, связано с желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями. Еврокомиссия должна проделать дополнительную работу по определению потенциала компаний ЕС, прежде чем будет принято окончательное решение по сделке», — считают источники газеты Politico. По данным издания, оборонной промышленности ЕС не хватает мощностей для быстрого производства нужного количества снарядов. Западные страны начали оказывать Киеву поддержку финансами, боеприпасами и вооружением после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал на то, что Украина быстро растрачивает боеприпасы, опережая их западное производство.