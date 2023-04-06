Фадеев и Лепс выпустили патриотичную песню

07 апреля 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Продюсер из Кургана написал музыку для Григория Лепса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Максим Фадеев написал музыку к патриотичной песне Григория Лепса «Родина-мать». Об этом композитор и продюсер рассказал в своем telegram-канале. «Премьера! Григорий Лепс — „Родина-мать“. Долго думал о том, какими словами поддержать эту долгожданную многими премьеру. Понял, что я уже все сказал в этой песне», — пишет в посте Фадеев. В написании слов к песне принимали участие поэт-песенник Наталья Касимцева (автор текстов песен «Вдвоем» для Максима Фадеева и Наргиз, «Стану ли я счастливей» для Фадеева и «Обмен с Богом» для исполнителя Shaman) и Александр Розенбаум. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев, который является уроженцем Кургана, дал советы аранжировщикам, присылающим ему свои работы. До этого музыкант объявил конкурс для аранжировщиков и битмейкеров. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/25397666/track/112723750' target="_blank">Родина-мать</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/165131' target="_blank">Григорий Лепс</a> на Яндекс Музыке

Максим Фадеев написал музыку к патриотичной песне Григория Лепса «Родина-мать». Об этом композитор и продюсер рассказал в своем telegram-канале. «Премьера! Григорий Лепс — „Родина-мать“. Долго думал о том, какими словами поддержать эту долгожданную многими премьеру. Понял, что я уже все сказал в этой песне», — пишет в посте Фадеев. В написании слов к песне принимали участие поэт-песенник Наталья Касимцева (автор текстов песен «Вдвоем» для Максима Фадеева и Наргиз, «Стану ли я счастливей» для Фадеева и «Обмен с Богом» для исполнителя Shaman) и Александр Розенбаум. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев, который является уроженцем Кургана, дал советы аранжировщикам, присылающим ему свои работы. До этого музыкант объявил конкурс для аранжировщиков и битмейкеров.