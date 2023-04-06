06 апреля 2023

Фадеев и Лепс выпустили патриотичную песню

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Празднование 25-летнего юбилея мясокомбината "Велес". Курган, рок-группа, рок концерт, рок, зрители
Продюсер из Кургана написал музыку для Григория Лепса Фото:

Максим Фадеев написал музыку к патриотичной песне Григория Лепса «Родина-мать». Об этом композитор и продюсер рассказал в своем telegram-канале.

«Премьера! Григорий Лепс — „Родина-мать“. Долго думал о том, какими словами поддержать эту долгожданную многими премьеру. Понял, что я уже все сказал в этой песне», — пишет в посте Фадеев.

В написании слов к песне принимали участие поэт-песенник Наталья Касимцева (автор текстов песен «Вдвоем» для Максима Фадеева и Наргиз, «Стану ли я счастливей» для Фадеева и «Обмен с Богом» для исполнителя Shaman) и Александр Розенбаум.

Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев, который является уроженцем Кургана, дал советы аранжировщикам, присылающим ему свои работы. До этого музыкант объявил конкурс для аранжировщиков и битмейкеров.

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Максим Фадеев написал музыку к патриотичной песне Григория Лепса «Родина-мать». Об этом композитор и продюсер рассказал в своем telegram-канале. «Премьера! Григорий Лепс — „Родина-мать“. Долго думал о том, какими словами поддержать эту долгожданную многими премьеру. Понял, что я уже все сказал в этой песне», — пишет в посте Фадеев. В написании слов к песне принимали участие поэт-песенник Наталья Касимцева (автор текстов песен «Вдвоем» для Максима Фадеева и Наргиз, «Стану ли я счастливей» для Фадеева и «Обмен с Богом» для исполнителя Shaman) и Александр Розенбаум. Ранее URA.RU писало, что продюсер Фадеев, который является уроженцем Кургана, дал советы аранжировщикам, присылающим ему свои работы. До этого музыкант объявил конкурс для аранжировщиков и битмейкеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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