Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия занимает лидирующую позицию среди поставщиков нефти в Индию
Россия занимает лидирующую позицию среди поставщиков нефти в Индию Фото:

Индия готова отказаться от российской нефти в случае ужесточения санкций. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Йорке, пишет Reuters. По его словам, Индия располагает широкой сетью поставщиков, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменениям на мировом рынке.

Заявление министра прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против покупателей российского экспорта, включая нефть, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшие недели. Пури подчеркнул, что Индия не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений и сможет компенсировать выпадающие объемы поставок.

По данным за первое полугодие 2025 года, Россия занимала лидирующую позицию среди поставщиков нефти в Индию, обеспечивая 35% от общего объема импорта. Следом идут Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главным фактором роста импорта российской нефти стала значительная скидка, предоставляемая на фоне западных санкций. Пури отметил, что у Индии уже есть порядка 40 поставщиков нефти, среди которых активно наращивают экспорт Гайана, Бразилия и Канада.

До начала конфликта на Украине доля российской нефти в индийском импорте не превышала 2%. После введения санкций страна увеличила закупки у России, воспользовавшись выгодными ценами. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке энергетического угля: в мае 2025 года импорт российского угля в Индию вырос в полтора раза, достигнув двухлетнего максимума.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индия готова отказаться от российской нефти в случае ужесточения санкций. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. «Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Йорке, пишет Reuters. По его словам, Индия располагает широкой сетью поставщиков, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменениям на мировом рынке. Заявление министра прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против покупателей российского экспорта, включая нефть, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшие недели. Пури подчеркнул, что Индия не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений и сможет компенсировать выпадающие объемы поставок. По данным за первое полугодие 2025 года, Россия занимала лидирующую позицию среди поставщиков нефти в Индию, обеспечивая 35% от общего объема импорта. Следом идут Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главным фактором роста импорта российской нефти стала значительная скидка, предоставляемая на фоне западных санкций. Пури отметил, что у Индии уже есть порядка 40 поставщиков нефти, среди которых активно наращивают экспорт Гайана, Бразилия и Канада. До начала конфликта на Украине доля российской нефти в индийском импорте не превышала 2%. После введения санкций страна увеличила закупки у России, воспользовавшись выгодными ценами. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке энергетического угля: в мае 2025 года импорт российского угля в Индию вырос в полтора раза, достигнув двухлетнего максимума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...