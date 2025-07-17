Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти

Индия готова отказаться от российской нефти в случае ужесточения санкций. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.
«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — сказал Пури на отраслевом мероприятии в Нью-Йорке, пишет Reuters. По его словам, Индия располагает широкой сетью поставщиков, что позволяет ей быстро адаптироваться к изменениям на мировом рынке.
Заявление министра прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против покупателей российского экспорта, включая нефть, если конфликт на Украине не будет завершен в ближайшие недели. Пури подчеркнул, что Индия не испытывает беспокойства по поводу возможных ограничений и сможет компенсировать выпадающие объемы поставок.
По данным за первое полугодие 2025 года, Россия занимала лидирующую позицию среди поставщиков нефти в Индию, обеспечивая 35% от общего объема импорта. Следом идут Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. Главным фактором роста импорта российской нефти стала значительная скидка, предоставляемая на фоне западных санкций. Пури отметил, что у Индии уже есть порядка 40 поставщиков нефти, среди которых активно наращивают экспорт Гайана, Бразилия и Канада.
До начала конфликта на Украине доля российской нефти в индийском импорте не превышала 2%. После введения санкций страна увеличила закупки у России, воспользовавшись выгодными ценами. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке энергетического угля: в мае 2025 года импорт российского угля в Индию вырос в полтора раза, достигнув двухлетнего максимума.
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