«Бог дал деточку — даст и денежку»: Паслер призвал свердловчанок рожать

Врио свердловского губернатора Денис Паслер призвал молодежь заводить детей, не дожидаясь материального благополучия. В первую очередь, поможет Бог, а не меры социальной поддержки, отметил он.
«Вспомнил свой разговор, когда мне было 25 лет. Я рассуждал примерно так же: семья, нужно сначала квартиру и потом все остальное. Один умный человек сказал мне так: бог дал деточку — даст и денежку. Поэтому вы зря эту историю оттягиваете. Мотивация создать условия для семьи даст вам новую траекторию развития», — заявил Паслер.
При этом меры поддержки для молодых семей тоже есть. С июня, например, в регионе ввели единовременную выплату при рождении первого ребёнка, есть компенсация аренды жилья для студенческих семей и компенсация процентов по ипотеке до 500 тысяч рублей.
По словам Паслера, в 2025 году сумма расходов на поддержку семьи и детей в структуре областного бюджета составила 64 миллиардов рублей. В Свердловской области живут почти 80 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 260 тысяч детей.
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