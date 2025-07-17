«Бог дал деточку — даст и денежку»: Паслер призвал свердловчанок рожать

Губернатор Паслер призвал свердловчан надеяться на Бога, заводя детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер призвал свердлвчан не откладывать рождение детей
Денис Паслер призвал свердлвчан не откладывать рождение детей Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер призвал молодежь заводить детей, не дожидаясь материального благополучия. В первую очередь, поможет Бог, а не меры социальной поддержки, отметил он.

«Вспомнил свой разговор, когда мне было 25 лет. Я рассуждал примерно так же: семья, нужно сначала квартиру и потом все остальное. Один умный человек сказал мне так: бог дал деточку — даст и денежку. Поэтому вы зря эту историю оттягиваете. Мотивация создать условия для семьи даст вам новую траекторию развития», — заявил Паслер.

При этом меры поддержки для молодых семей тоже есть. С июня, например, в регионе ввели единовременную выплату при рождении первого ребёнка, есть компенсация аренды жилья для студенческих семей и компенсация процентов по ипотеке до 500 тысяч рублей.

По словам Паслера, в 2025 году сумма расходов на поддержку семьи и детей в структуре областного бюджета составила 64 миллиардов рублей. В Свердловской области живут почти 80 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 260 тысяч детей.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер призвал молодежь заводить детей, не дожидаясь материального благополучия. В первую очередь, поможет Бог, а не меры социальной поддержки, отметил он. «Вспомнил свой разговор, когда мне было 25 лет. Я рассуждал примерно так же: семья, нужно сначала квартиру и потом все остальное. Один умный человек сказал мне так: бог дал деточку — даст и денежку. Поэтому вы зря эту историю оттягиваете. Мотивация создать условия для семьи даст вам новую траекторию развития», — заявил Паслер. При этом меры поддержки для молодых семей тоже есть. С июня, например, в регионе ввели единовременную выплату при рождении первого ребёнка, есть компенсация аренды жилья для студенческих семей и компенсация процентов по ипотеке до 500 тысяч рублей. По словам Паслера, в 2025 году сумма расходов на поддержку семьи и детей в структуре областного бюджета составила 64 миллиардов рублей. В Свердловской области живут почти 80 тысяч многодетных семей, которые воспитывают более 260 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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