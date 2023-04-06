В Тюменской области отец убил издевавшегося над ним сына

07 апреля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Мужчина сам вызвал полицию после убийства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области отец решил застрелить взрослого сына, который после отбывания наказания в тюрьме начал издеваться над своим родителем. Об этом рассказали в одном из судов региона. «Тюменец пошел к крольчатнику, где у него лежало найденное давно на охоте ружье. В оружейном сейфе он взял единственный патрон. Погибший стоял на крыльце. Он увидел в руках отца ружье и пошел в теплицу. Следом вошел и мужчина. Находясь на расстоянии двух метров, он выстрелил своему сыну в спину, а потом сам вызвал полицию», — передает 72.ru информацию из судебного дела. Там также указали, что между родственниками не всегда были тяжелые отношения, однако в 2018 году сын был приговорен к тюремному сроку. После этого он начал вести разгульный образ жизни. «В очередную разгульную ночь молодой человек несколько раз уходил и возвращался в дом родителей. Утром он подошел к отцу и толкнул его в грудь», — указывают в издании на момент, после которого отец пошел на убийство. В результате суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Срок был назначен с учетом пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

В Тюменской области отец решил застрелить взрослого сына, который после отбывания наказания в тюрьме начал издеваться над своим родителем. Об этом рассказали в одном из судов региона. «Тюменец пошел к крольчатнику, где у него лежало найденное давно на охоте ружье. В оружейном сейфе он взял единственный патрон. Погибший стоял на крыльце. Он увидел в руках отца ружье и пошел в теплицу. Следом вошел и мужчина. Находясь на расстоянии двух метров, он выстрелил своему сыну в спину, а потом сам вызвал полицию», — передает 72.ru информацию из судебного дела. Там также указали, что между родственниками не всегда были тяжелые отношения, однако в 2018 году сын был приговорен к тюремному сроку. После этого он начал вести разгульный образ жизни. «В очередную разгульную ночь молодой человек несколько раз уходил и возвращался в дом родителей. Утром он подошел к отцу и толкнул его в грудь», — указывают в издании на момент, после которого отец пошел на убийство. В результате суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Срок был назначен с учетом пребывания в СИЗО и под домашним арестом.