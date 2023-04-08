Тюменские врачи освоили новую операцию, которая спасла пациента от ампутации

09 апреля 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Новая технология помогает справиться с ишемией Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени врачи Областной клинической больницы (ОКБ) №1 освоили новый вид операции для решения критической ишемии у пациентов. Одно из первых показательных применений нового вида помощи смогло спасти человека, которому в ином случае пришлось бы провести ампутацию. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. «За два дня мастер-класса операции выполнены четырем пациентам. У одного из них надежда на положительный исход лечения была практически последней — его проблему безуспешно пытались решить другими способами. Пациенту грозила ампутация», — передают сообщение пресс-службы в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Новая для местных врачей технология — эндоваскулярная реваскуляризация нижних конечностей у пациентов с критической ишемией. Она помогает решить ситуацию, когда у человека серьезно сужается какой-либо сосуд, который может привести к потери конечности или другим проблемам. «Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии», — рассказал заведующий одним из отделений в ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин.

В Тюмени врачи Областной клинической больницы (ОКБ) №1 освоили новый вид операции для решения критической ишемии у пациентов. Одно из первых показательных применений нового вида помощи смогло спасти человека, которому в ином случае пришлось бы провести ампутацию. Об этом рассказали в пресс-службе больницы. «За два дня мастер-класса операции выполнены четырем пациентам. У одного из них надежда на положительный исход лечения была практически последней — его проблему безуспешно пытались решить другими способами. Пациенту грозила ампутация», — передают сообщение пресс-службы в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Новая для местных врачей технология — эндоваскулярная реваскуляризация нижних конечностей у пациентов с критической ишемией. Она помогает решить ситуацию, когда у человека серьезно сужается какой-либо сосуд, который может привести к потери конечности или другим проблемам. «Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии», — рассказал заведующий одним из отделений в ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин.