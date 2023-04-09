На Тюмень надвигаются сильный ветер и мокрый снег

В Тюменской области ожидается ветер скоростью до 18 м/с
В Тюменской области 10 апреля ожидаются сильный ветер и мокрый снег. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Из-за непогоды в области увеличивается риск ЧС.
«10 апреля в Тюменской области ожидают сильный ветер и мокрый снег с дождем. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с», — рассказали в инфоцентре.
Власти предупреждают жителей области о риске ЧС. В частности, возможны падение линий связи и электропередач, природные пожары, падения деревьев, задержки рейсов в аэропортах.
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