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На Тюмень надвигаются сильный ветер и мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, прохожие, зонтик, мокрый снег, снег в городе
В Тюменской области ожидается ветер скоростью до 18 м/с Фото:

В Тюменской области 10 апреля ожидаются сильный ветер и мокрый снег. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Из-за непогоды в области увеличивается риск ЧС.

«10 апреля в Тюменской области ожидают сильный ветер и мокрый снег с дождем. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с», — рассказали в инфоцентре.

Власти предупреждают жителей области о риске ЧС. В частности, возможны падение линий связи и электропередач, природные пожары, падения деревьев, задержки рейсов в аэропортах.

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В Тюменской области 10 апреля ожидаются сильный ветер и мокрый снег. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Из-за непогоды в области увеличивается риск ЧС. «10 апреля в Тюменской области ожидают сильный ветер и мокрый снег с дождем. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 м/с», — рассказали в инфоцентре. Власти предупреждают жителей области о риске ЧС. В частности, возможны падение линий связи и электропередач, природные пожары, падения деревьев, задержки рейсов в аэропортах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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