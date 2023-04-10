Курганцы игнорируют санкционную настольную игру

Курганцам не грозит дефицит «Монополии»

«Монополия» в Кургане пока не в дефиците Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В курганских магазинах пока не наблюдается дефицит настольной игры «Монополия» после ухода ее американского производителя из России. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили продавцы магазинов, в которых можно купить игру.

«В каталогах на сайте есть информация о том, что различные версии „Монополии“ в курганских магазинах все еще доступны для покупки. Например, „Монополия. Рик и Морти“ идет под заказ. Возможно, эта версия настольной игры будет идти из другого города», — рассказали URA.RU сотрудники торговой сети DNS.

Под заказ также идут обновленная версия «Монополии» и «Монополия. Соперники». Представители DNS отмечают, что таких версий настольной игры, как «Монополия. 85 лет», «Детская Монополия», «Монополия. Россия» и «Монополия. Большая афера», нет в наличии на данный момент, однако продажи их не прекращены.

Сотрудники торговой сети «М.Видео» заявили, что в их магазинах в Кургане, наоборот, игры «Монополия» для всех желающих не хватает. Из доступных для местных жителей игр остаются цифровые версии для приставки Nintendo Switch. Есть проблемы и с другими настольными играми. Единственным доступным развлечением, которое может предложить «М.Видео», стала Jenga: только она пока остается в наличии.

Американская компания Hasbro, которая является производителем настольных игр «Монополия» и UNO, ушла из России в 2022 году после введения ряда западных санкций. Минпромторг РФ внесли ее продукцию в перечень товаров параллельного импорта. В случае ввоза настольных игры Hasbro в страну производителям необходимо переводить свою продукцию на русский язык.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заканчивается «Монополия». Продавцы заявили о дефиците игры после ухода производителя из России в 2022 году в результате западных санкций. В российских магазинах переходят на аналоги этих игр.