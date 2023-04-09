В ХМАО заканчивается настольная игра «Монополия»

В югорских магазинах заканчивается игра «Монополия» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ХМАО образовался дефицит настольной игры «Монополия». Она стала пропадать из магазинов из-за западных санкций. Информацию URA.RU подтвердили представители торговых точек в Нижневартовске и Сургуте.

«Да, [закончились]. У нас не осталось остатков. Аналоги у нас есть», — рассказали журналисту URA.RU в магазине Hobby Games в нижневартовском ТЦ «Югра Молл».

Аналогичная ситуация наблюдается в магазинах Сургута. Однако в ряде торговых точек игру все еще можно купить под заказ. «В наличии нет, к сожалению. Под заказ можно купить, будет через две недели. Подобных игр в наличии тоже нет», — прокомментировали в магазине «Леонардо» в ТЦ «Аура» в Сургуте.

Ранее URA.RU рассказывало, что из российских магазинов пропала игра «Монополия». К этому привел уход с российского рынка американской компании Hasbro, которой принадлежат права на игру.

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