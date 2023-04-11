В Госдуме назвали цели поправки об электронных повестках Кратаполов: поправки об электронных повестках обеспечат равенство граждан 11 апреля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 + Андрей Картаполов заявил о том, что электронные повестки обеспечат равенство россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Поправки о совершенствовании воинского учета призваны обеспечить справедливость и равенство россиян. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания нижней палаты парламента. «Это минимизация общения граждан и военных комиссариатов, а также обеспечение равенства», — заявил Андрей Картаполов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Также он считает, что электронные повестки помогут сэкономить время граждан, им больше не придется отстаивать очереди в военкоматах. В начале апреля начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опровергал глава комитета Андрей Картаполов. Поправки о совершенствовании воинского учета призваны обеспечить справедливость и равенство россиян. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания нижней палаты парламента. «Это минимизация общения граждан и военных комиссариатов, а также обеспечение равенства», — заявил Андрей Картаполов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Также он считает, что электронные повестки помогут сэкономить время граждан, им больше не придется отстаивать очереди в военкоматах. В начале апреля начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опровергал глава комитета Андрей Картаполов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям