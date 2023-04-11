В Госдуме назвали цели поправки об электронных повестках

Кратаполов: поправки об электронных повестках обеспечат равенство граждан
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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Андрей Картаполов заявил о том, что электронные повестки обеспечат равенство россиян Фото:
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Призыв — 2023

Поправки о совершенствовании воинского учета призваны обеспечить справедливость и равенство россиян. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Это минимизация общения граждан и военных комиссариатов, а также обеспечение равенства», — заявил Андрей Картаполов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Также он считает, что электронные повестки помогут сэкономить время граждан, им больше не придется отстаивать очереди в военкоматах.

В начале апреля начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опровергал глава комитета Андрей Картаполов.

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Поправки о совершенствовании воинского учета призваны обеспечить справедливость и равенство россиян. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе заседания нижней палаты парламента. «Это минимизация общения граждан и военных комиссариатов, а также обеспечение равенства», — заявил Андрей Картаполов. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Также он считает, что электронные повестки помогут сэкономить время граждан, им больше не придется отстаивать очереди в военкоматах. В начале апреля начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что оповещения граждан о призыве на срочную службу будут проходить в электронном виде. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин тогда отметил, что они будут приравнены к традиционным, однако его опровергал глава комитета Андрей Картаполов.
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