Союзники Киева сомневаются в успехе его наступления: главное к 14 апреля

ВСУ будут вести наступление по всей линии фронта, сказал Юрий Чмутин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Европе скептически относятся к тому, что контрнаступление украинской армии закончится успешно. Шойгу поднял весь Тихоокеанский флот в рамках проверок. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 апреля.
- Европейские союзники Киева сомневаются в успехе контрнаступления, которое планирует украинская армия, написали в Bloomberg. В материале отметили, что атака может провалиться из-за того, что российские бойцы успели подготовиться к нападению.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) обязаны продемонстрировать успех при контрнаступлении, так как в случае неудачи, западная поддержка окажется под вопросом. Такое заявление сделал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
- Министр обороны России Сергей Шойгу поднял по тревоге все силы Тихоокеанского флота в рамках проведения внезапных проверок. По словам главы ведомства, такие меры помогут улучшить способности российского флота по отражению атак в море.
- Вооруженные силы (ВС) России захватили на херсонском направлении немецкий танк Leopard, после чего утопили его в болоте. По словам командира подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык», под Херсоном начала активно действовать немецкая техника.
- ВСУ устраивают «бахмутскую мясорубку», обороняя Артемовск (Бахмут) с помощью живых щитов из своих же бойцов. Один из командиров группы «Вагнер» сделал вывод, что украинская армия не готовилась к обороне города. Также украинские военные, при отступлении из Артемовска, минируют город взрывными устройствами с возможностью детонировать дистанционно, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
- Украинская армия будет вести контрнаступление по всей линии фронта, прощупывая слабые оборонные рубежи России. Об этом URA.RU заявил ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. По его словам, атака ВСУ является «шахматной партией».
- Российские войска применили авиацию в ходе наступления в Артемовске. В Минобороны РФ сообщили, что было совершено 14 самолетных вылетов.
- Российскими бойцами была пресечена деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, на этом направлении было уничтожено порядка 60 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20, передает Пятый канал.
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