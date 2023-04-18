В Тюмени из балкона третьего этажа выпал человек

Из-за обвала кирпича балкона молодой человек упал с третьего этажа
В Тюмени по адресу Обдорская, 7 из балкона третьего этажа выпал молодой человек. Об этом сообщают свидетели произошедшего.
«Это произошло пару часов назад. На улице Обдорская дом 7 с третьего этажа выпал молодой человек. Он сорвался с балкона из-за того, что обвалились кирпичи», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень».
О состоянии пострадавшего ничего неизвестно. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
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