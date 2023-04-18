18 апреля 2023
17 апреля 2023

В Тюмени из балкона третьего этажа выпал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за обвала кирпича балкона молодой человек упал с третьего этажа
Из-за обвала кирпича балкона молодой человек упал с третьего этажа Фото:

В Тюмени по адресу Обдорская, 7 из балкона третьего этажа выпал молодой человек. Об этом сообщают свидетели произошедшего.

«Это произошло пару часов назад. На улице Обдорская дом 7 с третьего этажа выпал молодой человек. Он сорвался с балкона из-за того, что обвалились кирпичи», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень».

О состоянии пострадавшего ничего неизвестно. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени по адресу Обдорская, 7 из балкона третьего этажа выпал молодой человек. Об этом сообщают свидетели произошедшего. «Это произошло пару часов назад. На улице Обдорская дом 7 с третьего этажа выпал молодой человек. Он сорвался с балкона из-за того, что обвалились кирпичи», — пишут очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень». О состоянии пострадавшего ничего неизвестно. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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