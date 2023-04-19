19 апреля 2023

Япония увеличила импорт российских фруктов на 646%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, яблоки
Япония за 2022 год увеличила импорт российских фруктов и мяса Фото:

По итогам 2022 финансового года Япония увеличила импорт из России фруктов на 646,1%, зерновых на 38,4% и мяса на 66,7%. Данные обнародовало Министерство финансов Японии на официальном сайте.

«С 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 год увеличился импорт мяса на 66,7%, зерновых — на 38,4%, а также фруктов на 646,1%», — следует из данных Минфина Японии. За этот же отчетный период просел импорт овощей на 8,3% и соевых бобов — на 31,8%.

Также снизился объем импорта рыбы и рыбной продукции на 1,8%. Импорт российской нефти в Японию снизился на 80,5%, СПГ — на 6,2%, угля — на 55,2%. Сократились поставки продукции из стали и металла на 28,1%, цветных металлов — на 27,1%, а руды цветных металлов — на 55,1%.

Ранее URA.RU писало, что в первые два месяца текущего в России значительно вырос ввоз спиртных напитков. Спрос увеличился на 23%, превысив 79 миллионов литров.

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По итогам 2022 финансового года Япония увеличила импорт из России фруктов на 646,1%, зерновых на 38,4% и мяса на 66,7%. Данные обнародовало Министерство финансов Японии на официальном сайте. «С 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 год увеличился импорт мяса на 66,7%, зерновых — на 38,4%, а также фруктов на 646,1%», — следует из данных Минфина Японии. За этот же отчетный период просел импорт овощей на 8,3% и соевых бобов — на 31,8%. Также снизился объем импорта рыбы и рыбной продукции на 1,8%. Импорт российской нефти в Японию снизился на 80,5%, СПГ — на 6,2%, угля — на 55,2%. Сократились поставки продукции из стали и металла на 28,1%, цветных металлов — на 27,1%, а руды цветных металлов — на 55,1%. Ранее URA.RU писало, что в первые два месяца текущего в России значительно вырос ввоз спиртных напитков. Спрос увеличился на 23%, превысив 79 миллионов литров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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