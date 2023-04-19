Азербайджан заинтересован в тюменской древесине, сельхозпродукции и полимерах

20 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Поставки тюменских овощей и леса обсудили на круглом столе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Бизнесмены Азербайджана заинтересованы в поставках тюменской древесины, сельскохозяйственной продукции и полимерных изделий. Этот интерес был озвучен на российско-армянском круглом столе, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. «Бизнес Азербайджана могут заинтересовать деревообрабатывающая сфера, пищевая отрасль, а также переработка полимеров и туризм. Во всех этих направлениях сейчас есть огромный потенциал для сотрудничества, к тому же у Тюменской области с Азербайджаном уже есть сложившиеся связи», — говорится в сообщении. В то же время известно, что азербайджанский бизнес готов работать с тюменскими экспортерами только по схеме «полная оплата после поставки». Об этом представители бизнеса заявляли в феврале 2023 года, после бизнес-миссии в Баку. При этом предоплата обычно идет на покрытие транспортных расходов. Ранее URA.RU рассказало, что сейчас делегация тюменских предпринимателей работает на международной выставке Canton Fair в КНР. Там говорят о возможности поставок в Тюмень китайских технологий в строительстве и других сферах.

Бизнесмены Азербайджана заинтересованы в поставках тюменской древесины, сельскохозяйственной продукции и полимерных изделий. Этот интерес был озвучен на российско-армянском круглом столе, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области. «Бизнес Азербайджана могут заинтересовать деревообрабатывающая сфера, пищевая отрасль, а также переработка полимеров и туризм. Во всех этих направлениях сейчас есть огромный потенциал для сотрудничества, к тому же у Тюменской области с Азербайджаном уже есть сложившиеся связи», — говорится в сообщении. В то же время известно, что азербайджанский бизнес готов работать с тюменскими экспортерами только по схеме «полная оплата после поставки». Об этом представители бизнеса заявляли в феврале 2023 года, после бизнес-миссии в Баку. При этом предоплата обычно идет на покрытие транспортных расходов. Ранее URA.RU рассказало, что сейчас делегация тюменских предпринимателей работает на международной выставке Canton Fair в КНР. Там говорят о возможности поставок в Тюмень китайских технологий в строительстве и других сферах.