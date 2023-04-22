22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Курганской области назвали топ вакансий с зарплатой в 50 тысяч рублей

В Кургане начальнику отдела и начальнику участка на заводе готовы платить 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководящему персоналу на курганских заводах обещают зарплаты в 50 тысяч рублей Фото:

Начальнику отдела на насосном заводе в Катайске (Курганская область) и начальнику участка в курганской компании «КАВЗ», которая занимается производством автобусов, готовы платить по 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало правительство региона, составив рейтинг актуальных вакансий недели.

«На зарплату в 50 тысяч рублей могут рассчитывать начальник отдела в АО „Катайский насосный завод“ и начальник участка ООО „КВАЗ“. 45 тысяч рублей будут платить на производствах Курганской области инженеру по качеству, оператору станков ЧПУ и оцинковщику», — указано в правительственном telegram-канале. В рейтинг наиболее актуальных вакансий недели также вошли начальник лаборатории, электромонтер, инженер и водитель.

В середине марта в рейтинг наиболее актуальных вакансий вошла должность руководителя структурного подразделения «Бизнес-инкубатор» фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Будущему сотруднику обещали зарплату от 45 тысяч рублей.

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Начальнику отдела на насосном заводе в Катайске (Курганская область) и начальнику участка в курганской компании «КАВЗ», которая занимается производством автобусов, готовы платить по 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало правительство региона, составив рейтинг актуальных вакансий недели. «На зарплату в 50 тысяч рублей могут рассчитывать начальник отдела в АО „Катайский насосный завод“ и начальник участка ООО „КВАЗ“. 45 тысяч рублей будут платить на производствах Курганской области инженеру по качеству, оператору станков ЧПУ и оцинковщику», — указано в правительственном telegram-канале. В рейтинг наиболее актуальных вакансий недели также вошли начальник лаборатории, электромонтер, инженер и водитель. В середине марта в рейтинг наиболее актуальных вакансий вошла должность руководителя структурного подразделения «Бизнес-инкубатор» фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Будущему сотруднику обещали зарплату от 45 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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