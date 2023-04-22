В Курганской области назвали топ вакансий с зарплатой в 50 тысяч рублей

Начальнику отдела на насосном заводе в Катайске (Курганская область) и начальнику участка в курганской компании «КАВЗ», которая занимается производством автобусов, готовы платить по 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало правительство региона, составив рейтинг актуальных вакансий недели.
«На зарплату в 50 тысяч рублей могут рассчитывать начальник отдела в АО „Катайский насосный завод“ и начальник участка ООО „КВАЗ“. 45 тысяч рублей будут платить на производствах Курганской области инженеру по качеству, оператору станков ЧПУ и оцинковщику», — указано в правительственном telegram-канале. В рейтинг наиболее актуальных вакансий недели также вошли начальник лаборатории, электромонтер, инженер и водитель.
В середине марта в рейтинг наиболее актуальных вакансий вошла должность руководителя структурного подразделения «Бизнес-инкубатор» фонда «Инвестиционное агентство Курганской области». Будущему сотруднику обещали зарплату от 45 тысяч рублей.
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