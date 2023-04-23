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Тюменские родители выступили против рэп-концертов

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Родители обратили внимание на рэпера Uglystephanа, концерт которого пройдет в Тюмени в мае Фото:

Тюменский родительский комитет выступил против концертов рэп-исполнителей, которые «воспевают» в своей музыке маргинальные темы. Об этом URA.RU сообщил руководитель организации Андрей Генерозов. В частности, родители обратили внимание на исполнителя Uglystephanа (Степана Дунаевского), концерт которого пройдет в Тюмени в мае.

«Мне писали родители, у которых дети ходят на эти концерты. Обращения были неоднократные. Звонила мама, которая запретила ребенку ходить на Uglystephanа <…> Звонил родитель и сказал, что он проводил системный анализ исполнителей, и назвал Uglystephanа одним из самых вредных. Что-то нужно делать в отношении всех исполнителей, которые маргинальные темы воспевают», — заявил Генерозов в разговоре с URA.RU.

Председатель организации отметил, что необходимо повысить возрастной ценз для подобных концертов до +18. Он также добавил, что тюменский родком планирует привлечь внимание общественности к рэперу Uglystephan. «У нас нет возможности писать отдельное заявление против каждого рэп-исполнителя. Но видимо придется рано или поздно. Если не сейчас, то через некоторое время мы вынуждены будем привлекать внимание против этого исполнителя», — сообщил Генерозов.

Ранее URA.RU писало, что тюменский родительский комитет призвал губернатора региона Александра Моора отменить концерт певицы Инстасамки. Руководитель организации назвал певицу «похотливым интернет-животным».

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Тюменский родительский комитет выступил против концертов рэп-исполнителей, которые «воспевают» в своей музыке маргинальные темы. Об этом URA.RU сообщил руководитель организации Андрей Генерозов. В частности, родители обратили внимание на исполнителя Uglystephanа (Степана Дунаевского), концерт которого пройдет в Тюмени в мае. «Мне писали родители, у которых дети ходят на эти концерты. Обращения были неоднократные. Звонила мама, которая запретила ребенку ходить на Uglystephanа <…> Звонил родитель и сказал, что он проводил системный анализ исполнителей, и назвал Uglystephanа одним из самых вредных. Что-то нужно делать в отношении всех исполнителей, которые маргинальные темы воспевают», — заявил Генерозов в разговоре с URA.RU. Председатель организации отметил, что необходимо повысить возрастной ценз для подобных концертов до +18. Он также добавил, что тюменский родком планирует привлечь внимание общественности к рэперу Uglystephan. «У нас нет возможности писать отдельное заявление против каждого рэп-исполнителя. Но видимо придется рано или поздно. Если не сейчас, то через некоторое время мы вынуждены будем привлекать внимание против этого исполнителя», — сообщил Генерозов. Ранее URA.RU писало, что тюменский родительский комитет призвал губернатора региона Александра Моора отменить концерт певицы Инстасамки. Руководитель организации назвал певицу «похотливым интернет-животным».
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