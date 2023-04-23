23 апреля 2023
22 апреля 2023

В Тюменской области рейсовый автобус попал в ДТП с бензовозом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадало девять пассажиров автобуса Фото:

На трассе из Тюмени в Тобольск рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего пострадало девять человек. Информацию об инциденте подтвердили в экстренных службах.

«Девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с бензовозом в понедельник на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали в экстренных службах «Интерфаксу». Там уточнили, что водитель бензовоза в результате ДТП не получил травм. Пострадавших пассажиров отправили в областную больницу в селе Ярково. Оставшихся пересадили на другой рейс.

Инцидент произошел вечером в 20:10. В соцсетях поделились кадрами с места аварии. На них видно, что от удара бензовоз улетел в кювет, а автобус врезался в столб.

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На трассе из Тюмени в Тобольск рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего пострадало девять человек. Информацию об инциденте подтвердили в экстренных службах. «Девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с бензовозом в понедельник на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали в экстренных службах «Интерфаксу». Там уточнили, что водитель бензовоза в результате ДТП не получил травм. Пострадавших пассажиров отправили в областную больницу в селе Ярково. Оставшихся пересадили на другой рейс. Инцидент произошел вечером в 20:10. В соцсетях поделились кадрами с места аварии. На них видно, что от удара бензовоз улетел в кювет, а автобус врезался в столб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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