В Тюменской области рейсовый автобус попал в ДТП с бензовозом. Фото

24 апреля 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

В ДТП пострадало девять пассажиров автобуса Фото: Московец Илья © URA.RU На трассе из Тюмени в Тобольск рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего пострадало девять человек. Информацию об инциденте подтвердили в экстренных службах. «Девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с бензовозом в понедельник на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали в экстренных службах «Интерфаксу». Там уточнили, что водитель бензовоза в результате ДТП не получил травм. Пострадавших пассажиров отправили в областную больницу в селе Ярково. Оставшихся пересадили на другой рейс. Инцидент произошел вечером в 20:10. В соцсетях поделились кадрами с места аварии. На них видно, что от удара бензовоз улетел в кювет, а автобус врезался в столб. Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

На трассе из Тюмени в Тобольск рейсовый автобус столкнулся с бензовозом, в результате чего пострадало девять человек. Информацию об инциденте подтвердили в экстренных службах. «Девять человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении рейсового автобуса с бензовозом в понедельник на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск», — рассказали в экстренных службах «Интерфаксу». Там уточнили, что водитель бензовоза в результате ДТП не получил травм. Пострадавших пассажиров отправили в областную больницу в селе Ярково. Оставшихся пересадили на другой рейс. Инцидент произошел вечером в 20:10. В соцсетях поделились кадрами с места аварии. На них видно, что от удара бензовоз улетел в кювет, а автобус врезался в столб.