24 апреля 2023

Вице-премьер Абрамченко раскритиковала курганские власти за провал плана в борьбе с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
Курганские власти раскритиковали за лесные пожары Фото:

На совещании по подготовке к пожароопасному сезону в лесах, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко упомянула курганские власти в числе не выполнивших задачи президента РФ по уменьшению площадей пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной президентом и правительством задачей по сокращению площади лесных пожаров. <…> Наибольшее превышение показателей допустили <…> Курганская область», — отметила Виктория Абрамченко.

Как отметила вице-премьер, лесные пожары необходимо гасить в течение первых суток. Этому должно способствовать своевременное проведение противопожарных мероприятий.

На совещании было озвучено, что регионы, допускающие ухудшение показателей с пожарами, получат понижающий коэффициент, что отразится на финансировании. Регионы, которые тушат пожары в первые сутки, получат больше средств от правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского ГУ МЧС обратился с обращением к жителям региона. Генерал МЧС призвал зауральцев ответственно подойти к соблюдению противопожарного режима.

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На совещании по подготовке к пожароопасному сезону в лесах, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко упомянула курганские власти в числе не выполнивших задачи президента РФ по уменьшению площадей пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства страны. «В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной президентом и правительством задачей по сокращению площади лесных пожаров. <…> Наибольшее превышение показателей допустили <…> Курганская область», — отметила Виктория Абрамченко. Как отметила вице-премьер, лесные пожары необходимо гасить в течение первых суток. Этому должно способствовать своевременное проведение противопожарных мероприятий. На совещании было озвучено, что регионы, допускающие ухудшение показателей с пожарами, получат понижающий коэффициент, что отразится на финансировании. Регионы, которые тушат пожары в первые сутки, получат больше средств от правительства. Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского ГУ МЧС обратился с обращением к жителям региона. Генерал МЧС призвал зауральцев ответственно подойти к соблюдению противопожарного режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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