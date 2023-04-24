Вице-премьер Абрамченко раскритиковала курганские власти за провал плана в борьбе с пожарами

Курганские власти раскритиковали за лесные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На совещании по подготовке к пожароопасному сезону в лесах, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко упомянула курганские власти в числе не выполнивших задачи президента РФ по уменьшению площадей пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной президентом и правительством задачей по сокращению площади лесных пожаров. <…> Наибольшее превышение показателей допустили <…> Курганская область», — отметила Виктория Абрамченко.

Как отметила вице-премьер, лесные пожары необходимо гасить в течение первых суток. Этому должно способствовать своевременное проведение противопожарных мероприятий.

На совещании было озвучено, что регионы, допускающие ухудшение показателей с пожарами, получат понижающий коэффициент, что отразится на финансировании. Регионы, которые тушат пожары в первые сутки, получат больше средств от правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава курганского ГУ МЧС обратился с обращением к жителям региона. Генерал МЧС призвал зауральцев ответственно подойти к соблюдению противопожарного режима.