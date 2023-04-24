В тюменском СНТ произошел сильный пожар Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени горит садовое товарищество «Ясень». Все из-за сухой и ветреной погоды. Информацию об этом сообщило МЧС по Тюменской области.

«Сухая, ветреная погода способствовала быстрому развитию пожара — огонь с СНТ перешел на траву и сухую растительность. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты», — сказано в публикации ведомства.

На месте происшествия работают 9 единиц техники и 28 человек. Пожар локализован до размеров в 5 га. Огнем повреждены две хозяйственные постройки.

Ранее в Тюмени задержали мужчину, виновного в крупном пожаре, который произошел 17 апреля на восьмом километре Велижанского тракта. Злоумышленник поджигал металлические провода над полем, а после скрылся с места преступления.