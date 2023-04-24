24 апреля 2023

В Тюмени горит дачное общество. Видео

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Силовые структуры. Пермь, пожар, пожароопасный период, пожар на даче
В тюменском СНТ произошел сильный пожар Фото:

В Тюмени горит садовое товарищество «Ясень». Все из-за сухой и ветреной погоды. Информацию об этом сообщило МЧС по Тюменской области.

«Сухая, ветреная погода способствовала быстрому развитию пожара — огонь с СНТ перешел на траву и сухую растительность. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты», — сказано в публикации ведомства.

На месте происшествия работают 9 единиц техники и 28 человек. Пожар локализован до размеров в 5 га. Огнем повреждены две хозяйственные постройки.

Ранее в Тюмени задержали мужчину, виновного в крупном пожаре, который произошел 17 апреля на восьмом километре Велижанского тракта. Злоумышленник поджигал металлические провода над полем, а после скрылся с места преступления.

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В Тюмени горит садовое товарищество «Ясень». Все из-за сухой и ветреной погоды. Информацию об этом сообщило МЧС по Тюменской области. «Сухая, ветреная погода способствовала быстрому развитию пожара — огонь с СНТ перешел на траву и сухую растительность. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты», — сказано в публикации ведомства. На месте происшествия работают 9 единиц техники и 28 человек. Пожар локализован до размеров в 5 га. Огнем повреждены две хозяйственные постройки. Ранее в Тюмени задержали мужчину, виновного в крупном пожаре, который произошел 17 апреля на восьмом километре Велижанского тракта. Злоумышленник поджигал металлические провода над полем, а после скрылся с места преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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