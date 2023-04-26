26 апреля 2023

В Тюмени мужчина выпал с седьмого этажа и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, куйвашев евгений, балкон, новоселье
Очевидцы считают, что мужчина споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этаж Фото:

В Тюмени по адресу Широтная, 41 примерно в 21:30 из окна седьмого этажа выпал человек и погиб. Об этом сообщили свидетели произошедшего в паблика «ЧП Тюмень».

«В Тюмени 26 апреля вечером из окна выпал человек. Некоторые очевидцы считают, что мужчина перед сном решил выйти на балкон, возможно покурить, споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этажа. Разбился насмерть», — пишут в социальной сети.

Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени по адресу Широтная, 41 примерно в 21:30 из окна седьмого этажа выпал человек и погиб. Об этом сообщили свидетели произошедшего в паблика «ЧП Тюмень». «В Тюмени 26 апреля вечером из окна выпал человек. Некоторые очевидцы считают, что мужчина перед сном решил выйти на балкон, возможно покурить, споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этажа. Разбился насмерть», — пишут в социальной сети. Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...