В Тюмени мужчина выпал с седьмого этажа и погиб

Очевидцы считают, что мужчина споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этаж
В Тюмени по адресу Широтная, 41 примерно в 21:30 из окна седьмого этажа выпал человек и погиб. Об этом сообщили свидетели произошедшего в паблика «ЧП Тюмень».
«В Тюмени 26 апреля вечером из окна выпал человек. Некоторые очевидцы считают, что мужчина перед сном решил выйти на балкон, возможно покурить, споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этажа. Разбился насмерть», — пишут в социальной сети.
Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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