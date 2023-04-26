В Тюмени мужчина выпал с седьмого этажа и погиб

27 апреля 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Очевидцы считают, что мужчина споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени по адресу Широтная, 41 примерно в 21:30 из окна седьмого этажа выпал человек и погиб. Об этом сообщили свидетели произошедшего в паблика «ЧП Тюмень». «В Тюмени 26 апреля вечером из окна выпал человек. Некоторые очевидцы считают, что мужчина перед сном решил выйти на балкон, возможно покурить, споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этажа. Разбился насмерть», — пишут в социальной сети. Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

В Тюмени по адресу Широтная, 41 примерно в 21:30 из окна седьмого этажа выпал человек и погиб. Об этом сообщили свидетели произошедшего в паблика «ЧП Тюмень». «В Тюмени 26 апреля вечером из окна выпал человек. Некоторые очевидцы считают, что мужчина перед сном решил выйти на балкон, возможно покурить, споткнулся обо что-то, зацепился за штору и упал с седьмого этажа. Разбился насмерть», — пишут в социальной сети. Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.