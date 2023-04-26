26 апреля 2023

В тюменской школе прошла эвакуация. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, полицейская машина, полиция
Эвакуация прошла утром 27 апреля Фото:

В Тюмени 27 апреля в МАОУ СОШ №30 произошла эвакуация. Информацию об этом URA.RU подтвердили в общеобразовательное учреждение. Как сообщили читатели агентства, эвакуация была учебной, однако школьники заметили дым.

«Эвакуация была, да», — сообщили URA.RU в школе №30. О причинах эвакуации неизвестно.

В департаменте образования города агентству сообщили, что образовательный процесс продолжается, все работает в штатном режиме. Комментарий УМВД России по Тюменской области ожидается.

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В Тюмени 27 апреля в МАОУ СОШ №30 произошла эвакуация. Информацию об этом URA.RU подтвердили в общеобразовательное учреждение. Как сообщили читатели агентства, эвакуация была учебной, однако школьники заметили дым. «Эвакуация была, да», — сообщили URA.RU в школе №30. О причинах эвакуации неизвестно. В департаменте образования города агентству сообщили, что образовательный процесс продолжается, все работает в штатном режиме. Комментарий УМВД России по Тюменской области ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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