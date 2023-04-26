В тюменской школе прошла эвакуация. Фото

27 апреля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Эвакуация прошла утром 27 апреля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени 27 апреля в МАОУ СОШ №30 произошла эвакуация. Информацию об этом URA.RU подтвердили в общеобразовательное учреждение. Как сообщили читатели агентства, эвакуация была учебной, однако школьники заметили дым. «Эвакуация была, да», — сообщили URA.RU в школе №30. О причинах эвакуации неизвестно. В департаменте образования города агентству сообщили, что образовательный процесс продолжается, все работает в штатном режиме. Комментарий УМВД России по Тюменской области ожидается. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

В Тюмени 27 апреля в МАОУ СОШ №30 произошла эвакуация. Информацию об этом URA.RU подтвердили в общеобразовательное учреждение. Как сообщили читатели агентства, эвакуация была учебной, однако школьники заметили дым. «Эвакуация была, да», — сообщили URA.RU в школе №30. О причинах эвакуации неизвестно. В департаменте образования города агентству сообщили, что образовательный процесс продолжается, все работает в штатном режиме. Комментарий УМВД России по Тюменской области ожидается.