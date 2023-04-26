Эвакуация прошла утром 27 апреля
В Тюмени 27 апреля в МАОУ СОШ №30 произошла эвакуация. Информацию об этом URA.RU подтвердили в общеобразовательное учреждение. Как сообщили читатели агентства, эвакуация была учебной, однако школьники заметили дым.
«Эвакуация была, да», — сообщили URA.RU в школе №30. О причинах эвакуации неизвестно.
В департаменте образования города агентству сообщили, что образовательный процесс продолжается, все работает в штатном режиме. Комментарий УМВД России по Тюменской области ожидается.
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