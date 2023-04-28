Мужское шоу, рок-концерты и День труда: афиша на майские выходные в Кургане. Афиша

28 апреля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Курганцы смогут провести первомайские выходные в активности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пройдут рок-концерты, мужское шоу и мероприятия, посвященные первомайскому празднику — Дню труда. Эти и другие развлечения для местных жителей в подборке от информационного агентства URA.RU. «В Кургане пройдут рок-концерты группы „Артерия“, а также от учеников „Не школы барабанов“. Между тем, курганцев ожидает фантазийное интерактивное танцевальное шоу „Дамские угодники“. Это настоящий театр, созданный мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце, специально для женщин», — указано в социальных сетях. Сообщается, что на первомайские выходные курганцев ждет насыщенная ночная жизнь. Дискотеки в ресторанах и клубах города, барабанные и танцевальные шоу. Также пройдут несколько мероприятий, которые посвящены Дню труда: это выставки, мастер-классы и радиоконцерт. В Кургане организовали развлечения для горожан на первомайские выходные URA.RU

В Кургане пройдут рок-концерты, мужское шоу и мероприятия, посвященные первомайскому празднику — Дню труда. Эти и другие развлечения для местных жителей в подборке от информационного агентства URA.RU. «В Кургане пройдут рок-концерты группы „Артерия“, а также от учеников „Не школы барабанов“. Между тем, курганцев ожидает фантазийное интерактивное танцевальное шоу „Дамские угодники“. Это настоящий театр, созданный мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце, специально для женщин», — указано в социальных сетях. Сообщается, что на первомайские выходные курганцев ждет насыщенная ночная жизнь. Дискотеки в ресторанах и клубах города, барабанные и танцевальные шоу. Также пройдут несколько мероприятий, которые посвящены Дню труда: это выставки, мастер-классы и радиоконцерт.