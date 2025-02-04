Центробанк раскрыл правду о цифровом рубле

Банк России зафиксировали рост распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах. Представителя регулятора простыми словами объяснил что такое цифровой рубль и какие мифы крутятся вокруг него.
«В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях», — сказал представитель регулятора в беседе с РБК. Он отметил, что многие сообщения подобной рассылки содержат недостоверные данные, якобы основанные на законодательстве, чтобы ввести в заблуждение большее количество граждан.
Цифровой рубль — третий тип денежных средств, наряду с наличными и безналичными средствами. Ожидается, что его введение для общего использования начнется 1 июля 2025 года, в настоящее время банки осуществляют тестирование этой новой формы денежных средств. Все три формы денег будут иметь равную стоимость и будут обмениваться в соотношении один к одному.
Слухи о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли в ЦБ также окрестили «очередным мифом». Уточняется, что в основном за рассылками скрываются действия мошенников или лиц, замешанных в коррупционных схемах.
Представитель Центробанка также подчеркнул, что цифровой рубль вводится как дополнительное средство платежа. Его использование — не обязательно, каждый гражданин должен самостоятельно принять решение о применении цифрового рубля.
Цифровая версия рубля еще не доступна для широкой публики, поскольку ЦБ России намерен ввести ее в обращение лишь летом 2025 года. Хотя, как заявлял президент РФ Владимир Путин, что цифровой рубль при бюджетных расчетах начнет использоваться по всей стране с начала года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.