Центробанк раскрыл правду о цифровом рубле

Банк России: в соцсетях распространяют массово мифы о цифровом рубле
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Цифровой рубль станет для россиян третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами
Цифровой рубль станет для россиян третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами Фото:

Банк России зафиксировали рост распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах. Представителя регулятора простыми словами объяснил что такое цифровой рубль и какие мифы крутятся вокруг него.

«В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях», — сказал представитель регулятора в беседе с РБК. Он отметил, что многие сообщения подобной рассылки содержат недостоверные данные, якобы основанные на законодательстве, чтобы ввести в заблуждение большее количество граждан.

Цифровой рубль — третий тип денежных средств, наряду с наличными и безналичными средствами. Ожидается, что его введение для общего использования начнется 1 июля 2025 года, в настоящее время банки осуществляют тестирование этой новой формы денежных средств. Все три формы денег будут иметь равную стоимость и будут обмениваться в соотношении один к одному.

Слухи о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли в ЦБ также окрестили «очередным мифом». Уточняется, что в основном за рассылками скрываются действия мошенников или лиц, замешанных в коррупционных схемах.

Представитель Центробанка также подчеркнул, что цифровой рубль вводится как дополнительное средство платежа. Его использование — не обязательно, каждый гражданин должен самостоятельно принять решение о применении цифрового рубля.

Цифровая версия рубля еще не доступна для широкой публики, поскольку ЦБ России намерен ввести ее в обращение лишь летом 2025 года. Хотя, как заявлял президент РФ Владимир Путин, что цифровой рубль при бюджетных расчетах начнет использоваться по всей стране с начала года.

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Банк России зафиксировали рост распространения ложной информации о цифровом рубле в социальных сетях и мессенджерах. Представителя регулятора простыми словами объяснил что такое цифровой рубль и какие мифы крутятся вокруг него. «В последнее время мы действительно видим очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации — рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях», — сказал представитель регулятора в беседе с РБК. Он отметил, что многие сообщения подобной рассылки содержат недостоверные данные, якобы основанные на законодательстве, чтобы ввести в заблуждение большее количество граждан. Слухи о планах отказа от наличных денег из-за цифрового рубля и о якобы принудительном переводе всех граждан на цифровые рубли в ЦБ также окрестили «очередным мифом». Уточняется, что в основном за рассылками скрываются действия мошенников или лиц, замешанных в коррупционных схемах. Представитель Центробанка также подчеркнул, что цифровой рубль вводится как дополнительное средство платежа. Его использование — не обязательно, каждый гражданин должен самостоятельно принять решение о применении цифрового рубля. Цифровая версия рубля еще не доступна для широкой публики, поскольку ЦБ России намерен ввести ее в обращение лишь летом 2025 года. Хотя, как заявлял президент РФ Владимир Путин, что цифровой рубль при бюджетных расчетах начнет использоваться по всей стране с начала года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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