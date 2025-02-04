04 февраля 2025

В России появилось 540 новых лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Температура и лекарства. Тюмень, таблетки, лекарства, градусник, грипп, простуда, температура, болезнь, орви, лекарства от гриппа, таблетки лекарства, противовирусные средства, высокая температура, коронавирус, covid, ковид, противовирусное средство, жаропонижающие, парацетомол
Выбор лекарств, доступных для россиян, стал шире Фото:

В России в 2024 году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем достиг 52,1 млн упаковок. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По итогам 2024 года в оборот был введен 61 медикамент с новым международным непатентованным наименованием общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России», — написали со ссылкой на ЦРПТ «Известия».

По сведениям издания, значительная доля новых лекарств приходится на половые гормоны и модуляторы функции половых органов, витамины. Также в списке средства для лечения простудных заболеваний и миорелаксанты. При этом отмечается, что компании могут производить препараты с одним действующим веществом, но под разными брендами.

Как сообщало URA.RU ранее, к перечню жизненно необходимых лекарств в РФ добавлено 18 препаратов. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в 2024 году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем достиг 52,1 млн упаковок. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «По итогам 2024 года в оборот был введен 61 медикамент с новым международным непатентованным наименованием общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России», — написали со ссылкой на ЦРПТ «Известия». По сведениям издания, значительная доля новых лекарств приходится на половые гормоны и модуляторы функции половых органов, витамины. Также в списке средства для лечения простудных заболеваний и миорелаксанты. При этом отмечается, что компании могут производить препараты с одним действующим веществом, но под разными брендами. Как сообщало URA.RU ранее, к перечню жизненно необходимых лекарств в РФ добавлено 18 препаратов. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...