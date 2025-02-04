В России появилось 540 новых лекарств

05 февраля 2025 в 04:24 Размер текста - 17 +

Выбор лекарств, доступных для россиян, стал шире Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России в 2024 году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем достиг 52,1 млн упаковок. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «По итогам 2024 года в оборот был введен 61 медикамент с новым международным непатентованным наименованием общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России», — написали со ссылкой на ЦРПТ «Известия». По сведениям издания, значительная доля новых лекарств приходится на половые гормоны и модуляторы функции половых органов, витамины. Также в списке средства для лечения простудных заболеваний и миорелаксанты. При этом отмечается, что компании могут производить препараты с одним действующим веществом, но под разными брендами. Как сообщало URA.RU ранее, к перечню жизненно необходимых лекарств в РФ добавлено 18 препаратов. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в 2024 году появилось 540 новых лекарств, а их суммарный объем достиг 52,1 млн упаковок. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). «По итогам 2024 года в оборот был введен 61 медикамент с новым международным непатентованным наименованием общим объемом 3,6 млн упаковок. Из них 36 были импортированы, 24 — произведены на территории России», — написали со ссылкой на ЦРПТ «Известия». По сведениям издания, значительная доля новых лекарств приходится на половые гормоны и модуляторы функции половых органов, витамины. Также в списке средства для лечения простудных заболеваний и миорелаксанты. При этом отмечается, что компании могут производить препараты с одним действующим веществом, но под разными брендами. Как сообщало URA.RU ранее, к перечню жизненно необходимых лекарств в РФ добавлено 18 препаратов. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов.