03 февраля 2025

Курганцев ждут на «Лыжне России» в Темляково: схема проезда

Курганская «Лыжня России» пройдет в Темляково
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования состоятся на базе отдыха «Велес»
Соревнования состоятся на базе отдыха «Велес» Фото:

Основное соревнование Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Курганской области пройдет на базе отдыха «Велес». Желающим принять участие в гонке в компании разъяснили, как добраться до места проведения состязания на автомобиле.

«32 км трассы Курган — (Кетово) — Звериноголовское. Проезжаемые населенные пункты: Увал, Кетово, Лесниково, Балки, Бараба, с. Темляково (Кетовский район). Поворот с трассы в село Темляково. Указатель „ДОЛ Янтарный“! Проезд через село Темляково: доезжаем до центра, поворачиваем налево у церкви и едем до лагеря», — указано в сообщении telegram-канала предприятия «Велес».

Для удобства участников и зрителей соревнований, по пути будут установлены указателе, на поворотах будут стоять машины ДПС. Лыжная гонка пройдет 8 февраля.

Расписание забегов URA.RU опубликовало ранее. Соревнования приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». Регистрация участников начнется с 9:30 часов. Первый забег в 10:30 среди сотрудников органов государственной власти на дистанции 1,5 км.

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Основное соревнование Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Курганской области пройдет на базе отдыха «Велес». Желающим принять участие в гонке в компании разъяснили, как добраться до места проведения состязания на автомобиле. «32 км трассы Курган — (Кетово) — Звериноголовское. Проезжаемые населенные пункты: Увал, Кетово, Лесниково, Балки, Бараба, с. Темляково (Кетовский район). Поворот с трассы в село Темляково. Указатель „ДОЛ Янтарный“! Проезд через село Темляково: доезжаем до центра, поворачиваем налево у церкви и едем до лагеря», — указано в сообщении telegram-канала предприятия «Велес». Для удобства участников и зрителей соревнований, по пути будут установлены указателе, на поворотах будут стоять машины ДПС. Лыжная гонка пройдет 8 февраля. Расписание забегов URA.RU опубликовало ранее. Соревнования приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». Регистрация участников начнется с 9:30 часов. Первый забег в 10:30 среди сотрудников органов государственной власти на дистанции 1,5 км.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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