Тюменский «кот-пожарный» Семен погиб

Обстоятельства, при которых Семена сбил автомобиль, неизвестны
Питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Плохие новости. Позавчера под колесами авто погиб наш легендарный кот Семен! Семен ты всегда у нас в памяти», — говорится в публикации. ГУ МЧС Тюменской области пока никак не прокомментировало информацию.
Ранее URA.RU писало, что у кота-пожарного появилась страница в соцсети «ВКонтакте», за которой следил 1271 человек. В сообщество Семена, можно было добавлять питомцев-символов подразделений МЧС со всей России.
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