29 апреля 2023
28 апреля 2023

Тюменский «кот-пожарный» Семен погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства, при которых Семена сбил автомобиль, неизвестны Фото:

Питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Плохие новости. Позавчера под колесами авто погиб наш легендарный кот Семен! Семен ты всегда у нас в памяти», — говорится в публикации. ГУ МЧС Тюменской области пока никак не прокомментировало информацию.

Ранее URA.RU писало, что у кота-пожарного появилась страница в соцсети «ВКонтакте», за которой следил 1271 человек. В сообщество Семена, можно было добавлять питомцев-символов подразделений МЧС со всей России.

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Питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Плохие новости. Позавчера под колесами авто погиб наш легендарный кот Семен! Семен ты всегда у нас в памяти», — говорится в публикации. ГУ МЧС Тюменской области пока никак не прокомментировало информацию. Ранее URA.RU писало, что у кота-пожарного появилась страница в соцсети «ВКонтакте», за которой следил 1271 человек. В сообщество Семена, можно было добавлять питомцев-символов подразделений МЧС со всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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