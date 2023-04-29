Тюменский «кот-пожарный» Семен погиб

30 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Обстоятельства, при которых Семена сбил автомобиль, неизвестны Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости Питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Плохие новости. Позавчера под колесами авто погиб наш легендарный кот Семен! Семен ты всегда у нас в памяти», — говорится в публикации. ГУ МЧС Тюменской области пока никак не прокомментировало информацию. Ранее URA.RU писало, что у кота-пожарного появилась страница в соцсети «ВКонтакте», за которой следил 1271 человек. В сообщество Семена, можно было добавлять питомцев-символов подразделений МЧС со всей России.

Питомец 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района кот Семен погиб. Информация об этом появилась в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Плохие новости. Позавчера под колесами авто погиб наш легендарный кот Семен! Семен ты всегда у нас в памяти», — говорится в публикации. ГУ МЧС Тюменской области пока никак не прокомментировало информацию. Ранее URA.RU писало, что у кота-пожарного появилась страница в соцсети «ВКонтакте», за которой следил 1271 человек. В сообщество Семена, можно было добавлять питомцев-символов подразделений МЧС со всей России.