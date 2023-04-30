В России назначили нового замминистра обороны: главное к вечеру 30 апреля

Кузьменков стал замминистра обороны по обеспечению российских войск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генерал-полковника Алексея Кузьменкова назначили заместителем главы Минобороны по обеспечению российской армии. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 апреля.
- Кузьменков был назначен новым замминистра обороны РФ, сообщили в военном ведомстве. До этого он занимал должность замдиректора службы войск нацгвардии, а также главнокомандующего войсками нацгвардии.
- В Артемовске (Бахмуте) украинские войска попытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом. В соцсетях заявили, что группа злоумышленников была уничтожена.
- В результате атаки ВСУ в поселке Суземка Брянской области был частично разрушен жилой дом. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
- Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что использовала все средства, чтобы предотвратить конфликт на Украине. Также она сказала, что многим не нужны мирные переговоры, в том числе украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
- Украинская армия рискует провалить свое контрнаступление. По словам журналиста The New York Times Майкла Швирца, причиной тому является измотанность бойцов ВСУ.
- Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил, что для освобождения Артемовска осталось пройти полтора километра. Он также подчеркнул, что ЧВК взяла важный плацдарм в городе, состоящий из множества девятиэтажных зданий, которые находятся на возвышенности. Также бойцы «Вагнера» взяли под контроль четыре квартала в Артемовске.
- Атака ВСУ по нефтебазе в Крыму 29 апреля является частью подготовки украинской армии к контрнаступлению. Такое заявление сделала начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
- Украина не готова к масштабному контрнаступлению, однако Запад не оставляет ей выбора. По данным The Sunday Times, чтобы сохранить поддержку западных союзников, Зеленский должен оправдать их затраты.
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