В России назначен новый замминистра обороны

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Алексей Кузьменков стал новым замминистра обороны России Фото:

Замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии России, генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — сообщили в Минобороны.

Кузьменков 2018 по 2019 занимал должность замкомандующего войсками Южного военного округа по обеспечению. С 2019 года он был заместителем директора службы войск нацгвардии, а также главнокомандующего войсками нацгвардии.

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Замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии России, генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — сообщили в Минобороны. Кузьменков 2018 по 2019 занимал должность замкомандующего войсками Южного военного округа по обеспечению. С 2019 года он был заместителем директора службы войск нацгвардии, а также главнокомандующего войсками нацгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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