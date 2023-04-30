В России назначен новый замминистра обороны

Замдиректора Федеральной службы войск нацгвардии России, генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков», — сообщили в Минобороны.
Кузьменков 2018 по 2019 занимал должность замкомандующего войсками Южного военного округа по обеспечению. С 2019 года он был заместителем директора службы войск нацгвардии, а также главнокомандующего войсками нацгвардии.
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