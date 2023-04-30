МО РФ: ЧВК «Вагнер» заняла четыре квартала в Артемовске

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, зенитная установка зу23, ЗУ-23
Штурмовики вытеснили украинских военных в западной части города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» продвинулась во взятии Артемовска (Бахмута). Бойцы заняли еще четыре квартала. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Штурмовые отряды продолжили вытеснять противника в западной части Артемовска. Они овладели четырьмя кварталами», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск от украинских войск. Бойцы продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские войска контролируют чуть меньше трех квадратных километров города.

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ЧВК «Вагнер» продвинулась во взятии Артемовска (Бахмута). Бойцы заняли еще четыре квартала. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Штурмовые отряды продолжили вытеснять противника в западной части Артемовска. Они овладели четырьмя кварталами», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск от украинских войск. Бойцы продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские войска контролируют чуть меньше трех квадратных километров города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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