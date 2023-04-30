МО РФ: ЧВК «Вагнер» заняла четыре квартала в Артемовске

30 апреля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Штурмовики вытеснили украинских военных в западной части города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» продвинулась во взятии Артемовска (Бахмута). Бойцы заняли еще четыре квартала. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Штурмовые отряды продолжили вытеснять противника в западной части Артемовска. Они овладели четырьмя кварталами», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск от украинских войск. Бойцы продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские войска контролируют чуть меньше трех квадратных километров города.

ЧВК «Вагнер» продвинулась во взятии Артемовска (Бахмута). Бойцы заняли еще четыре квартала. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Штурмовые отряды продолжили вытеснять противника в западной части Артемовска. Они овладели четырьмя кварталами», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Ранее сообщалось, что военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск от украинских войск. Бойцы продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские войска контролируют чуть меньше трех квадратных километров города.