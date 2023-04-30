МО РФ: ЧВК «Вагнер» заняла четыре квартала в Артемовске

ЧВК «Вагнер» продвинулась во взятии Артемовска (Бахмута). Бойцы заняли еще четыре квартала. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Штурмовые отряды продолжили вытеснять противника в западной части Артемовска. Они овладели четырьмя кварталами», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что военнослужащим ЧВК «Вагнер» осталось пройти 1,5 километра, чтобы полностью освободить Артемовск от украинских войск. Бойцы продавили линию фронта в городе и взяли важный плацдарм, который состоит из множества девятиэтажных зданий, находящихся на возвышенности. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что украинские войска контролируют чуть меньше трех квадратных километров города.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!