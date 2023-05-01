Тюменцев ожидает потепление до +26 градусов

В начале недели в Тюмени потеплеет до +24 градусов
В Тюмени 4 мая резко потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. По данным синоптиков, теплая погода продлится до 7 мая.
«В Тюмени 3 мая температура воздуха составит +24 градуса, ночью опустится до +11. 4 мая потеплеет до +26 градусов, ночью температура составит +12. Ветер 5-7 м/с, облачно», — сообщает Росгидрометцентр.
На выходных синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +27 градусов.
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