01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Тюменцев ожидает потепление до +26 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В начале недели в Тюмени потеплеет до +24 градусов Фото:

В Тюмени 4 мая резко потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. По данным синоптиков, теплая погода продлится до 7 мая.

«В Тюмени 3 мая температура воздуха составит +24 градуса, ночью опустится до +11. 4 мая потеплеет до +26 градусов, ночью температура составит +12. Ветер 5-7 м/с, облачно», — сообщает Росгидрометцентр.

На выходных синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +27 градусов.

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В Тюмени 4 мая резко потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. По данным синоптиков, теплая погода продлится до 7 мая. «В Тюмени 3 мая температура воздуха составит +24 градуса, ночью опустится до +11. 4 мая потеплеет до +26 градусов, ночью температура составит +12. Ветер 5-7 м/с, облачно», — сообщает Росгидрометцентр. На выходных синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +22 до +27 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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