В центре Тюмени автомобиль сбил девятилетнего ребенка

За выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей
В Тюмени на улице Максима Горького автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«На улице Максима Горького в областном центре автомобилем „Киа“ сбита 9-летняя школьница. Предварительно, девочка перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что у ребенка диагностировали ушиб ноги. Обстоятельства аварии устанавливаются. По данным ведомства, за выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей.
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