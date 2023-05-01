В центре Тюмени автомобиль сбил девятилетнего ребенка

02 мая 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

За выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени на улице Максима Горького автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На улице Максима Горького в областном центре автомобилем „Киа“ сбита 9-летняя школьница. Предварительно, девочка перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что у ребенка диагностировали ушиб ноги. Обстоятельства аварии устанавливаются. По данным ведомства, за выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей.

В Тюмени на улице Максима Горького автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На улице Максима Горького в областном центре автомобилем „Киа“ сбита 9-летняя школьница. Предварительно, девочка перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что у ребенка диагностировали ушиб ноги. Обстоятельства аварии устанавливаются. По данным ведомства, за выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей.