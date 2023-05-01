01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В центре Тюмени автомобиль сбил девятилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
За выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей Фото:

В Тюмени на улице Максима Горького автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«На улице Максима Горького в областном центре автомобилем „Киа“ сбита 9-летняя школьница. Предварительно, девочка перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что у ребенка диагностировали ушиб ноги. Обстоятельства аварии устанавливаются. По данным ведомства, за выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей.

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В Тюмени на улице Максима Горького автомобиль сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «На улице Максима Горького в областном центре автомобилем „Киа“ сбита 9-летняя школьница. Предварительно, девочка перебегала улицу вне пешеходного перехода», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что у ребенка диагностировали ушиб ноги. Обстоятельства аварии устанавливаются. По данным ведомства, за выходные в регионе в ДТП пострадали трое детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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