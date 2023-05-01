Тюменка сломала себе руку, напав на полицейского

Инцидент произошел на автовокзале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени на автовокзале пьяная женщина напала на пассажира и полицейских и в драке сломала себе руку. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash».

«Тюменка сломала себе руку в драке и напала на полицейского, который пытался поднять ее с пола. <…> На нее составили протокол, а после отправили в травмпункт», — сообщается в telegram-канале.

Как говорится в сообщении, пьяная женщина на автовокзале сначала напала на пассажирку, сидевшую на соседнем кресле, позднее на сотрудников ППС. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.