Тюменка сломала себе руку, напав на полицейского

Инцидент произошел на автовокзале
В Тюмени на автовокзале пьяная женщина напала на пассажира и полицейских и в драке сломала себе руку. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash».
«Тюменка сломала себе руку в драке и напала на полицейского, который пытался поднять ее с пола. <…> На нее составили протокол, а после отправили в травмпункт», — сообщается в telegram-канале.
Как говорится в сообщении, пьяная женщина на автовокзале сначала напала на пассажирку, сидевшую на соседнем кресле, позднее на сотрудников ППС. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!