01 мая 2023
30 апреля 2023

Тюменка сломала себе руку, напав на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Автовокзал. Тюмень, автовокзал, автовокзал тюмень
Инцидент произошел на автовокзале Фото:

В Тюмени на автовокзале пьяная женщина напала на пассажира и полицейских и в драке сломала себе руку. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash».

«Тюменка сломала себе руку в драке и напала на полицейского, который пытался поднять ее с пола. <…> На нее составили протокол, а после отправили в травмпункт», — сообщается в telegram-канале.

Как говорится в сообщении, пьяная женщина на автовокзале сначала напала на пассажирку, сидевшую на соседнем кресле, позднее на сотрудников ППС. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

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В Тюмени на автовокзале пьяная женщина напала на пассажира и полицейских и в драке сломала себе руку. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash». «Тюменка сломала себе руку в драке и напала на полицейского, который пытался поднять ее с пола. <…> На нее составили протокол, а после отправили в травмпункт», — сообщается в telegram-канале. Как говорится в сообщении, пьяная женщина на автовокзале сначала напала на пассажирку, сидевшую на соседнем кресле, позднее на сотрудников ППС. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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