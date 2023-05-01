Землю, где по легенде провел детство Менделеев, не могут продать уже долгое время Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске на продажу выставлен участок земли, на котором по городской легенде в юности часто бывали ученый Дмитрий Менделеев и члены его семьи. О продаже территории бывшего кирпичного завода сообщают тобольские социальные сети.

«Земельный участок в г. Тобольске общей площадью 30939 квадратных метров. Виды разрешенного использования — зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Землю в центре города оценили в 100 млн рублей», — говорится в сообщении.

Так же сообщается, что участок находится в экологически чистой зоне с видом на парки. В комментариях отмечают, что землю выставляют на продажу уже не в первый раз, но застройщика найти не удается.

По полученной информации от инсайдеров, собственники участка с продажей не торопятся, поскольку рассматривают различные варианты инвестирования в него. По мнению тобольских специалистов по недвижимости, с учетом динамики развития города, в том числе и строительства завода ПАО «СИБУР», цена на землю в Тобольске будет только дорожать.

В качестве проекта на территории участка рассматривают возведение современного жилого комплекса закрытого типа. Инсайдеры предполагают, что концепция будущего ЖК будет связана с инфраструктурой одного из самых больших спортивных объектов Тобольска — стадионом «Тобол». По мнению экспертов, для Тобольска это будет первый крупный проект в сегменте элитного жилья.

URA.RU направило запрос в администрацию Тобольска. На момент публикации ответ ожидается.